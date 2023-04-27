Лисы и волки стали вымирать в Алматинской области. Егеря считают, что их травят (видео)

Лиса. Иллюстративное фото: pixabay.com

Волки, лисы, косули и даже птицы стали гибнуть в лесах Алматинской области. Егеря подозревают, что животных травят крысиным ядом, передает сайт телеканала КТК.

За последние три года в окрестностях села Каракастык в Алматинской области было найдено больше 40 туш диких животных. Совсем недавно здесь нашли туши лисы, еще раньше - косули. А в прошлом году егерь Владимир Журомский обнаружил в горах туши трех волков.

Как сообщает телеканал, три года назад в ущелье между горами Майтобе и Суыктобе водилось около 40 волков. Теперь не осталось ни одного. Последние два пропали в начале весны, говорят егеря.

Отмечается, что в этих местах пастухи гоняют скот на жайлау. На пути следования отар и на пастбищах находят туши животных. В основном гибнут лисы и волки. Проблема повторяется из года в год больше пяти лет. Но точную причину так и не установили.

Егеря подозревают, что лис и волков травят пастухи, чтобы защитить скот от хищников. А страдают из-за этого и другие животные.

"Волков травят. Ну, кто травит? Кроме чабанов некому травить. На этом месте, где туша волка, там обязательно находятся вороны дохлые, сороки дохлые, поблизости – кеклики. Ну, и где волк упадет, там поблизости обязательно скот дохнет тоже. Надо как-то предостеречь, прекратить вот это безобразие", - поделился своими предположениями егерь Владимир Журомский

Чабаны же уверяют: травить хищников нет никакого смысла. Ведь отрава убивает и домашний скот.

Следов какой-либо болезни у мертвых животных не обнаружили, массового падежа тоже не было. Поэтому инфекцию сразу исключили и экспертизу трупов не проводили. Все туши были найдены возле рек. Отравившихся зверей всегда тянет на водопой, отмечают специалисты.

"Возможно, травят крысиным ядом. Каким именно, не знаю, потому что сам не использую. Сейчас всякую отраву продают на базарах и в ветаптеках", - рассказал егерь Естеу Болатбекулы.

Журналистам довольно легко удалось приобрести отраву для животных в первой попавшейся ветаптеке района. Причем стоит пачка препарата всего 400 тенге.

В районном акимате о гибели животных узнали от егерей только недавно. Чиновники пообещали предупредить об опасности владельцев крестьянских хозяйств и проверить местные ветаптеки.

"Планируем оповестить ветеринарную инспекцию в письменном виде о проведении проверки в ветеринарных аптеках, в которых свободно реализуются отравы для диких животных", - сообщил заместитель акима Жамбылского района Акниет Туматаев.

Егеря поясняют: нарушится природный баланс, если санитары леса исчезнут. Очищать его от больных животных и падали будет некому. Это может привести к экологической катастрофе.

Источник: КТК

Напомним, что в Казахстане предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными.

Согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (414 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Добавим также, что недавно в стране запустили горячую линию по вопросам защиты животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018433-lisy-i-volki-stali-vymirat-v-almatinskoy-oblasti-egerya-schitayut-chto-ih-travyat-video/