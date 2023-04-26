Пыльные бури и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Пыльная буря. Иллюстративное фото: pancaketom/Getty Images

Жителей ряда областей Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - из-за сильного ветра и пыльных бурей объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

27-28 апреля на севере Жамбылской области ожидается пыльная буря, а 28 апреля днем на юге, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, сутки 27, ночью 28 апреля порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области прогнозируется ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с, а днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Завтра утром и днем на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы до 15-20 м/с.

Сильный ветер также пообещали в четверг на севере Павлодарской области - порывы до 15-20 м/с.

Днем 27 апреля в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются пыльная буря. Ветер восточный в центре, на востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

Завтра на севере Туркестанской области тоже возможна пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

27 апреля днем в Актюбинской, Костанайской и Жетысуской областях ожидается сильный ветер от 15 до 22 м/с.

В четверг на западе, юге, в центре Мангистауской области пообещали туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с

Кроме того в период 27 апреля – 01 мая 2023 года в связи с выпавшими осадками на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. По этой причине не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Накануне мы сообщали, что 25 апреля Жанаозен накрыла пыльная буря. Горожане делились кадрами происходящего. Из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение. А автомобилисты сообщали о плохой видимости на дорогах.

Стоит отметить, что синоптики пообещали похолодание в ближайшие дни. Кроме того на западе, северо-западе, а затем в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами.

Также специалисты метеослужбы рассказали о погоде в мае - последний месяц весны, по их прогнозам, будет засушливым.

Осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018421-pylnye-buri-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/