Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Правительство для граждан" на своей официальной странице в Instagram предупредило казахстанцев о том, что в ЦОНах будут временно недоступны госуслуги по недвижимости.

Как пояснили в компании, с 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости.

Помимо этого со 2 по 9 мая текущего года также будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Кроме того в указанный период граждане не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

Согласно информации с официального сайта НАО "Правительство для граждан", Госкорпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу «одного окна», регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, технического обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017130-v-tsonah-budut-vremenno-nedostupny-gosuslugi-po-nedvizhimosti/