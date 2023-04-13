Проблему пробок в Алматы планируют решать с помощью искусственного интеллекта, заявил Досаев

Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района рассказал, как будет решаться вопрос с заторами в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города обратился к акиму с вопросом о заторах. Он заявил, что у него сложилось впечатление, что акимат города не занимается этим вопросом. Мужчина также сказал, что был на приеме у предыдущих акимов - Бауыржана Байбека, Бакытжана Сагинтаева - а теперь пытается попасть на прием к Досаеву.

"Вы знаете, что в Алматы идет маятниковое движение. Утром все приезжают в центр, а вечером уезжают. Идея такая - дифференцированно управлять светофорами, чтобы в утреннее время побольше направлять в город, в центр, а вечером - наоборот", - сообщил мужчина.

Однако, как выяснилось, проблема уже прорабатывается.

"Город на месте не стоит. Мы сейчас занимаемся вторым этапом. Надеемся, что до конца года получим картину. Это вопрос применения искусственного интеллекта в управлении, уже есть такая передовая практика не только в Алматы. Во время часов трафика, когда частота смены светофорных направлений будет управляться искусственно.

Я не знаю по поводу моих предыдущих коллег, но давайте мы посмотрим , что будет выгодно для города", - заявил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016602-problemu-probok-v-almaty-planiruyut-reshat-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta-zayavil-dosaev/