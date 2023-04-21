Великан из Атырауской области официально признан самым высоким человеком в Казахстане

Парасат Нургалиев второй слева. Фото: предоставлено районной газетой "Дендер"

Житель Индерского района Атырауской области Парасат Нургалиев официально вошел в Книгу рекордов Казахстана как самый высокий человек в стране, передает "Ак Жайык".

По информации официального представителя Книги рекордов Казахстана Куандыка Кудайбергенова, также Парасат Нургалиев еще и является обладателем самой большой стопы: у него 56-й размер обуви.

Рост жителя Атырауской области - 218,5 см, вес - 150 кг.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Курылыс Индерского района живет великан Парасат Нургалиев.

Ему с такими особенностями телосложения сложно найти подходящие вещи и обувь. Одежду для парня шьет родственник-портной, а вот с обувью возникают проблемы. Единственное, что надевается на ногу - это резиновые сланцы. Поэтому односельчане решили помочь молодому человеку и заказали обувь по размеру.

В октябре прошлого года Парасату исполнилось 27 лет, он самый младший в семье. Трое из пяти его братьев женаты, сестра замужем. В 2014 году парень окончил среднюю школу в селе Курылыс, затем отучился в Атырау на сварщика.

Сам великан рассказал, что постоянной работы у него нет, в основном он занимается закладкой фундамента и штукатуркой. От труда не устает, берется за все, что предлагают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017722-velikan-iz-atyrauskoy-oblasti-ofitsialno-priznan-samym-vysokim-chelovekom-v-kazahstane/