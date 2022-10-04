Великан живет в Атырауской области
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Великан Парасат Нургалиев живет в селе Курылыс Индерского района Атырауской области. Рост парня - 215 см, вес - 150 кг, а обувь он носит 56 размера. Историю удивительного человека рассказывает "Ак Жайык".
Парасату с такими особенностями телосложения сложно найти подходящие одежду и обувь. Одежду для него шьет родственник-портной, а вот с обувью возникают проблемы.
Единственное, что надевается на ногу великана - это резиновые сланцы. Однако в дождь и холод в такой обуви не походишь. Поэтому односельчане решили помочь молодому человеку и заказали обувь по размеру.
"У прославленного казахского борца Кажимукана нога была 54 размера. А у Парасата еще больше. Я долго искал, где ему можно сшить обувь на заказ. Разговаривал со многими мастерами, но, услышав размер, они тут же отказывались.
Столичные сапожники согласились, но при условии, что Парасат сам к ним приедет. Но, чтобы доехать до Астаны, нужно же что-то надеть на ноги. К нашему счастью, выполнить эксклюзивный заказ согласился алматинский сапожник", - рассказал житель села Байгали Утеманов.
По словам самого мастера, за 40 лет ему не приходилось шить обувь больше 49 размера. Однако он справился с поставленной задачей за 20 дней. Стоила работа 200 тыс. тенге, хотя обычно он берет за заказ 350 тыс. тенге. Обувь из натуральной кожи для осеннего сезона уже доставили адресату.
"Я и забыл, когда носил такую приличную обувь", - обрадовался Парасат.
Байгали Утеманов отметил, что односельчане заказали парню еще и зимнюю обувь.
Молодому человеку в конце этого месяца исполняется 27 лет, он самый младший в семье. Трое из пяти его братьев женаты, сестра замужем. В 2014 году он окончил среднюю школу в селе Курылыс, затем отучился в Атырау на сварщика.
"Мой отец Сериккали умер, и теперь мы живем вдвоем с мамой, ее зовут Конырша. Мама рассказывала, что родился я обычным пацаном с нормальным весом и ничем от других малышей не отличался", - поделился Парасат.
Он добавил, что, скорее всего, пошел в отца, так как тот был мускулистым, у него были широкие плечи, руки и огромные ладони.
Поначалу юноша не отличался от других детей, но в шестом классе заметно пошел в рост.
"Из одежды я вырастал очень быстро, вскоре стал выше всех в школе, и размер ноги у меня стал просто огромным. Найти обувь стало проблемой уже в 9-10 классах, тогда у меня был 50 размер ноги. Когда я закончил школу, мой вес достиг 120 кг, а рост - 2 метров. К счастью, проблем со здоровьем у меня никогда не было", - рассказал великан.
По его словам, постоянной работы у него нет, в основном он занимается закладкой фундамента и штукатуркой. От работы не устает, берется за любую.
"Не всякий раз найдется для него работа. И это очень печально, ведь у нашего Парасата, который достоин книги рекордов Гиннесса, жизнь должна быть особенной", - говорят сельчане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990930-velikan-zhivet-v-atyrauskoy-oblasti/