Великан живет в Атырауской области

Парасат Нургалиев и односельчане. Фото: azh.kz

Великан Парасат Нургалиев живет в селе Курылыс Индерского района Атырауской области. Рост парня - 215 см, вес - 150 кг, а обувь он носит 56 размера. Историю удивительного человека рассказывает "Ак Жайык".

Парасату с такими особенностями телосложения сложно найти подходящие одежду и обувь. Одежду для него шьет родственник-портной, а вот с обувью возникают проблемы.

Единственное, что надевается на ногу великана - это резиновые сланцы. Однако в дождь и холод в такой обуви не походишь. Поэтому односельчане решили помочь молодому человеку и заказали обувь по размеру.

"У прославленного казахского борца Кажимукана нога была 54 размера. А у Парасата еще больше. Я долго искал, где ему можно сшить обувь на заказ. Разговаривал со многими мастерами, но, услышав размер, они тут же отказывались.

Столичные сапожники согласились, но при условии, что Парасат сам к ним приедет. Но, чтобы доехать до Астаны, нужно же что-то надеть на ноги. К нашему счастью, выполнить эксклюзивный заказ согласился алматинский сапожник", - рассказал житель села Байгали Утеманов.

Парасат Нургалиев в новой обуви. Фото: azh.kz

По словам самого мастера, за 40 лет ему не приходилось шить обувь больше 49 размера. Однако он справился с поставленной задачей за 20 дней. Стоила работа 200 тыс. тенге, хотя обычно он берет за заказ 350 тыс. тенге. Обувь из натуральной кожи для осеннего сезона уже доставили адресату.

Обувь для Парасата Нургалиева. Фото : azh.kz

"Я и забыл, когда носил такую приличную обувь", - обрадовался Парасат.

Байгали Утеманов отметил, что односельчане заказали парню еще и зимнюю обувь.

Молодому человеку в конце этого месяца исполняется 27 лет, он самый младший в семье. Трое из пяти его братьев женаты, сестра замужем. В 2014 году он окончил среднюю школу в селе Курылыс, затем отучился в Атырау на сварщика.

"Мой отец Сериккали умер, и теперь мы живем вдвоем с мамой, ее зовут Конырша. Мама рассказывала, что родился я обычным пацаном с нормальным весом и ничем от других малышей не отличался", - поделился Парасат.

Парасат Нургалиев. Фото: azh.kz

Он добавил, что, скорее всего, пошел в отца, так как тот был мускулистым, у него были широкие плечи, руки и огромные ладони.

Поначалу юноша не отличался от других детей, но в шестом классе заметно пошел в рост.

"Из одежды я вырастал очень быстро, вскоре стал выше всех в школе, и размер ноги у меня стал просто огромным. Найти обувь стало проблемой уже в 9-10 классах, тогда у меня был 50 размер ноги. Когда я закончил школу, мой вес достиг 120 кг, а рост - 2 метров. К счастью, проблем со здоровьем у меня никогда не было", - рассказал великан.

По его словам, постоянной работы у него нет, в основном он занимается закладкой фундамента и штукатуркой. От работы не устает, берется за любую.

"Не всякий раз найдется для него работа. И это очень печально, ведь у нашего Парасата, который достоин книги рекордов Гиннесса, жизнь должна быть особенной", - говорят сельчане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990930-velikan-zhivet-v-atyrauskoy-oblasti/