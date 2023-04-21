Изменились правила движения по Bus Lane на одной из улиц в Астане

Автобусная линия. Иллюстративное фото: MarkB1985 / Getty Images

С 22 апреля в Астане изменят время передвижения автомобилей по автобусной линии, расположенной по проспекту Абылай хана, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

С 22 апреля планируется изменить время передвижения автомобилей по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Делается это для улучшения мобильности населения, обеспечения беспрепятственного движения скорой помощи, спецслужб и пожарной техники", – гласит сообщение на сайте акимата.

При этом, как сообщается, курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, будет запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни водителям авто разрешат ездить по автобусной линии.

"Нововведение внедряется в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни", – сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Участников движения попросили заранее планировать свой маршрут.

Недавно стало известно, что в Алматы с 19 апреля автомобилистам разрешат ездить по автобусной полосе на участке дороги по проспекту Райымбека, но лишь в определенное время суток.

Также отметим, что в соответствии со статьей 601 КоАП РК, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (более 10 тыс. тенге).

Согласно части 2 данной статьи, это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017631-izmenilis-pravila-dvizheniya-po-bus-lane-na-odnoy-iz-ulits-v-astane/