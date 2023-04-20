"Будет большим уроком": сотрудников Миннацэкономики отправили в колонию-поселение

Койки. Иллюстративное фото: pexels.com

Работников МНЭ для ознакомления отправили в колонию-поселение в Астане. Таким образом их хотели предостеречь от совершения коррупционных преступлений, передает телеканал "Астана".

По мнению организаторов необычной экскурсии, нахождение в стенах столичной колонии-поселения должно напугать и сформировать неприязнь сотрудников Министерства национальной экономики к подобным местам.

"Сейчас вот зашли, и уже внутри какая-то боязнь есть. Я своим коллегам хочу сказать: надо. От этого будет очень хороший эффект, полезный. Самим очутиться воочию там, в небо через решетку смотреть – это будет для них большим уроком, я думаю. В будущем при принятии ответственных решений это очень хорошо", – рассказал уполномоченный по этике МНЭ Еркинбек Абуов.

Участники экскурсии, как сообщается, побывали в столовой, а также изоляторе временного содержания. Сотрудники министерства признались: было страшно, однако они согласились, что посещение таких мест полезно для чиновников.

"Ну, я считаю, что эти мероприятия полезны, особенно для государственных служащих, которые подвержены коррупции. Я считаю, что да, такая полезная информация, и сама экскурсия очень полезная", – заявил руководитель управления МНЭ РК Адильхан Каримбаев.

Эксперт Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Гульсара Ахметжанова в комментарии телеканалу призналась, что условия в колонии-поселении ужасные.

"Локации, конечно, жутковатые, очень страшно здесь находиться, все давит. Мне кажется, что вся жизнь меняется, все переворачивается. Тут все давит, такие условия, мы посмотрели, как они живут – это ужасно. Ты сам ходишь и думаешь: "Как, Боже?" Тут даже существовать невозможно. Когда зашли, вот эти вот решетки, вот эти вот заборы с колючкой, и в столовой запах отвратительный", – цитирует телеканал Ахметжанову.

Ранее мы писали, что граждане в Казахстане могут сообщить о коррупции и получить за это вознаграждение.

Так, согласно "Правилам поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции", устанавливается единовременное денежное вознаграждение в размере:

по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП, или 103 500 тенге на 2023 год;

по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП, или 138 000 тенге;

по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП, или 172 500 тенге;

по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП, или 241 500 тенге;

по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП, или 345 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017626-budet-bolshim-urokom-sotrudnikov-minnatsekonomiki-otpravili-v-koloniyu-poselenie/