Казахстанцам обещали 2%-ный доход каждый день, но те его так и не дождались

Обманутые алматинцы. Кадр из видео: YouTube / Телеканал КТК

Жители мегаполисов вложили деньги в фирму, якобы производившую лекарства и медтовары. Им обещали ежедневную 2-процентную прибыль. Но позже руководители компании исчезли, передает сайт телеканала КТК.

Как говорится в сюжете, несколько жителей Алматы подали заявления в департамент экономических расследований после того, как стали жертвами финансовой пирамиды. Они инвестировали свои сбережения в фирму, которая якобы производила лекарства и медицинские товары, а также обещала им ежедневную двухпроцентную прибыль.

При этом отмечается, что руководителей компании вкладчики никогда не встречали, поскольку вся деятельность велась через приложение. И лишь когда оно накануне перестало работать, люди поняли, что оказались обманутыми.

"Я узнала через сестру. Мы с сестрой вошли в этот сетевой (маркетинг – прим. ред.), или как это можно назвать. В общем, я вложила свои 2,5 миллиона. Эти деньги я копила на лечение дочери, до этого я планировала просить у народа как благотворительность. Там есть лидеры, там три женщины", – рассказала жительница Алматы Асима Рысбаева.

Еще один алматинец, Аян Токмамбетов, вложил в эту компанию больше 500 тысяч тенге. Однако ему удалось вернуть часть вложенных средств. Он также рассказал корреспондентам, что у него были сомнения в прозрачности компании, но обещанная прибыль "затмила разум".

На вопрос журналистов телеканала, как представители компании объяснили необходимость получения инвестиций от обычных граждан, мужчина ответил, что не разбирался в этом.

"Чиатай" называется. Не разбирался, я лично. Если это компания нормальная, естественно, компания от себя будет платить. А тут наши, казахстанские, граждане отправляют. Я этот вопрос поднимал среди своих знакомых. Біздің қарапайым қазақ (наши простые казахи – прим. ред.), как говорят: "Главное же – падает, какая тебе разница?" – рассказал он.

Также, как отмечают корреспонденты телеканала, сложно понять, кто является организатором этой фармкомпании, так как вкладчики звонят по номерам предполагаемых руководителей, но им отвечают такие же клиенты.

"Нами принято коллективное заявление от граждан по факту организации финансовой пирамиды. После изучения заявлений, доводов, указанных в обращении, нами будет принято процессуальное решение в течение суток", – заявил следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по городу Алматы Ержан Таджибаев.

Кроме того, клиентами сомнительной фирмы стали не только жители Алматы, но и Астаны, а также Шымкента. Общее количество обманутых людей пока неизвестно, но только за один день в полицию обратились больше 40 человек.

Источник: КТК

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее глава управления Агентства по финансовому мониторингу Андрей Давыдов рассказал, под какие организации чаще всего маскируются финансовые пирамиды.

Также в Казахстане запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017320-kazahstantsam-obeschali-2-nyy-dohod-kazhdyy-den-no-te-ego-tak-i-ne-dozhdalis/