Пропавшего подростка нашли в Костанайской области

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Ушедшего из Боровской школы-интерната 15-летнего подростка нашли в поселке Аманкарагай в Костанайской области. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Как рассказали в ведомстве, вечером 17 апреля полицейские нашли подростка, который за день до этого ушел из Боровской школы-интерната. Он находился у родственников в поселке Аманкарагай Аулиекольского района.

По словам мальчика, до населенного пункта он добрался на попутках. Причиной его ухода из учебного заведения стало то, что он соскучился по дому. В настоящее время с несовершеннолетним работают педагоги и психологи.

Напомним, ранее стало известно, что 15-летний подросток ушел из Боровской школы-интерната 16 апреля. Стражи порядка отметили, что несовершеннолетний родом из Аулиекольского района. Начались его поиски.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую необходимо предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через 3 дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017200-propavshego-podrostka-nashli-v-kostanayskoy-oblasti/