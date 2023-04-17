Полиция Костанайской области разыскивает 15-летнего подростка

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

15-летнего подростка, который ушел из школы-интерната, разыскивает полиция Костанайской области, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По данным ведомства, Рустам Ташмагамбетов ушел из Боровской школы-интерната 16 апреля. Отмечается, что несовершеннолетний родом из Аулиекольского района.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры", - говорится в сообщении.

Мальчик был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, на ногах были черные кроссовки, а на голове - шапка черного цвета.

"Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону "102", - призвали стражи порядка.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, какие действия следует предпринять при пропаже человека.

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017123-politsiya-kostanayskoy-oblasti-razyskivaet-15-letnego-podrostka/