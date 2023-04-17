Полиция Костанайской области разыскивает 15-летнего подростка
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15-летнего подростка, который ушел из школы-интерната, разыскивает полиция Костанайской области, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
По данным ведомства, Рустам Ташмагамбетов ушел из Боровской школы-интерната 16 апреля. Отмечается, что несовершеннолетний родом из Аулиекольского района.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры", - говорится в сообщении.
Мальчик был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, на ногах были черные кроссовки, а на голове - шапка черного цвета.
"Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону "102", - призвали стражи порядка.
Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, какие действия следует предпринять при пропаже человека.
При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017123-politsiya-kostanayskoy-oblasti-razyskivaet-15-letnego-podrostka/