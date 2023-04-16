Двое пастухов ушли искать скот и заблудились в степи Актюбинской области

Спасенный мужчина. Фото: МЧС РК

Актюбинские спасатели помогли заблудившемся в степи пастухам - два похожих случая произошли в регионе в минувшую субботу, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

15 апреля на пульт "112" поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями мужчина 1978 года рождения вышел на поиски скота.

Пастух заблудился между селами Каратогай и Родниковка Мартукского района.

В результате поисково-спасательных работ силами спасателей мужчина был найден в 00:50 в 20 километрах от села Родниковка.

К счастью, в медицинской помощи спасенный не нуждался.

Поиски. Фото: МЧС РК

Еще один похожий случай произошел в регионе 15 апреля - спасатели осуществляли поиски мужчины, который вышел из крестьянского хозяйства "Тама Есет-батыр" на поиски скота.

Пастух потерялся.

Его удалось отыскать в 03:40 - поисковой группой он был доставлен обратно в хозяйство. В медицинской помощи не нуждался.

Спасатели призвали жителей региона следить за изменениями погоды.

Непогода в Актюбинской области

Отметим, что в Актюбинской области наблюдается плохая погода. Ранее синоптики объявляли в регионе штормовое предупреждение - прогнозировалась низовая метель, гололед и сильный ветер.

В "КазАвтоЖол" сообщали о закрытии ряда дорог из-за плохих погодных условий.

Также мы писали, что спасатели эвакуировали свыше 20 человек на дорогах Актюбинской области. Транспорт спасенных занесло в кювет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016949-dvoe-pastuhov-ushli-iskat-skot-i-zabludilis-v-stepi-aktyubinskoy-oblasti/