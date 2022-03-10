Сразу несколько новых ЖК передумали строить в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пресс-службе акимата Нур-Султана заявили об отказе строительства сразу нескольких жилых комплексов в столице – вместо них будет разбит сквер, построены школы и детсад, передает корреспондент NUR.KZ.

Линейный парк останется парком

Ранее Линейный парк на левом берегу Нур-Султана возле "Абу-Даби Плазы" планировалось отдать под строительство жилого комплекса – местные жители были против, поскольку в этом квадрате это единственная зеленая территория.

В акимате Нур-Султана сегодня заявили, что Линейный парк не будет застраиваться.

Также в квадрате улиц Сыганак, Бокейхана, Мангилик ел, Керея и Жанибека не будут строить новый ЖК – это территория напротив Библиотеки Первого Президента. Вместо ЖК возле школы №77 появится сквер.

Новая школа возле ЖК "Городской романс" вместо высотки

По сообщению акимата, в районе ЖК "Городской романс", который находится возле Дворца мира и согласия, вместо запланированного строительства нового жилого комплекса также будет построена школа.

Школа вместо ЖК в районе Бухар жырау – Бокейхана

По информации акимата, еще один ЖК исключен из плана в районе улиц Бухар жырау – Бокейхана. Это квадрат, расположенный неподалеку от Триумфальной арки.

Вместо запланированного жилого комплекса будет возведена школа, детский сад и бульвар вдоль улицы Акниет.

Медцентр на Кабанбай батыра

Акимат столицы также сообщает, что на проспекте Кабанбай батыра между улицами Орынбор и Керей и Жанибек ханов построят медцентр – ранее застройщик "Астана-Мед" начал строительство на этом участке без разрешительных документов, из-за чего стройку приостановили.

Сообщается, что проект предусматривает только строительство медцентра.

Большой и Малый Талдыколь

Касательно Большого и Малого Талдыколя, за последний из которых так долго бились экоактивисты, акимат сообщил, что на этой территории будет создан экопарк за 1 млрд тенге – по Большому Талдыколю разрабатывают ПСД для создания рекреационной зоны.

Напомним, что ранее активисты выиграли суд по этому поводу – решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана, по периметру озер Талдыколь в пределах 500 метров запрещено любое строительство. Однако, несмотря на запреты, засыпка Малого Талдыколя в столице продолжается.

Отмечается, что все эти изменения в плане столицы были сделаны в рамках поручения Токаева.

Напомним, ранее президент Токаев поручил прекратить уплотненное строительство высоток в Алматы и Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960128-v-nur-sultane-peredumali-stroit-srazu-neskolko-novyh-zhk/