Очередной фейк о поставке уникальных лекарств из ЕС распространяют в Казнете

Лекарство. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилось объявление, что ЕС поставил в Казахстан лекарства, лечащие простатит. Этот препарат якобы можно получить бесплатно, подав заявку. Stopfake.kz предупредил, что это фейк.

Сообщается, что ложное рекламное объявление распространяется в Facebook. К публикации авторы прикрепили фотографию главы Минздрава РК Ажар Гиният и гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. А этот снимок был опубликован в СМИ 25 мая 2022 года, после переизбрания Гебрейесуса на второй срок в качестве главы ВОЗ.

Распространяемый фейк. Фото: stopfake.kz

Фактчекеры подчеркнули, что данная фотография ни к каким лекарствам из ЕС не имеет отношения.

В Минздраве также сообщили, что поставок уникальных препаратов от простатита из ЕС в Казахстан не было.

"Это недостоверная информация", – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, фактчекеры отмечают, что в объявлении на фото рекламируется лекарство от простатита, однако текст под снимком рассказывает о льготах на операции по удалению катаракты.

"На самом же деле, кликнув на прикрепленную к посту ссылку, пользователи не получат ни лекарств, ни льгот. Они попадут на фишинговый сайт, созданный мошенниками с целью заполучить личную информацию о людях. К примеру, они могут завладеть данными платежных карт, логинами и паролями от онлайн-банкингов, платных аккаунтов и прочего", – говорится в материале.

По информации на сайте МВД РК, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо придерживаться следующих правил:

никому не передавайте данные своей банковской карты, а также фото удостоверения, фото банковской карты, трехзначный CVV код на обратной стороне карты;

не вносите задаток за купленный товар в Интернете, тщательно проверяйте репутацию интернет-магазина, прежде, чем покупать товар;

при продаже вами товаров, недвижимости, либо автомобиля через мобильные приложения, будьте осторожны, желательно получать оплату при личной встрече, либо убедиться в благонадежности покупателя через видеозвонок;

если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартир указано, что сначала нужно внести задаток, либо указано, что связь с продавцом только через WhatsApp, будьте осторожны, никогда не вносите задаток на электронные платежные системы Qiwi, Yandex-деньги;

не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети, так как это могут быть вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге;

не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть фишинговые сайты, созданные для сбора личной информации, которая в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты;

не участвуйте в сомнительных конкурсах в Сети, где обещают увеличение денежных средств, либо сообщают о крупном денежном выигрыше;

не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы, удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочитайте отзывы и комментарии в Интернете;

если вам звонят со службы безопасности банка, запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о карте, а также не требуют передачи кодов доступа приходящих вам на мобильный телефон. Также мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера, чтобы звонить с сall-центров банка. В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что город Жанаозен якобы объявлен карантинной зоной до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016826-ocherednoy-feyk-o-postavke-unikalnyh-lekarstv-iz-es-rasprostranyayut-v-kaznete/