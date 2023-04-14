На еще одну шуточную новость о Жанаозене повелись в Казнете

Жанаозен. Иллюстративное фото: gov.kz

В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что город Жанаозен якобы объявлен карантинной зоной до 2025 года. Эксперты StopFake.kz выяснили, что это - фейк.

Авторы утверждали, что для въезда в город понадобится специальное разрешение.

Выяснилось, что источником этой информации послужила публикация в сатирическом Instagram-аккаунте QazNews24. Фактчекеры в очередной раз напоминают: на этой странице публикуются исключительно выдуманные новости.

Помимо этого отмечается, что на официальном сайте акимата Мангистауской области нет никакой информации о вводе карантинных ограничений на территории Жанаозена. Нет информации об этом и на сайте самого города. Также нет упоминаний в СМИ.

Авторы портала призвали не верить этой информации.

Ранее, напомним, авторы того же сообщества опубликовали сатирический материал о том, что для жанаозенцев и жителей "других протестных городов" якобы планируют ввести визовый режим в Астане.

На официальном сайте "Лаборатории Касперского" говорится, что фейковые новости обычно распространяются через фальшивые новостные сайты, которые часто копируют внешний вид подлинных источников новостей с целью вызвать доверие пользователей. Согласно исследованиям, через соцсети ложная информация распространяется быстрее, чем настоящие новости. Причиной быстрого распространения фейковых новостей является их обращение к эмоциям, поэтому они часто содержат странные утверждения либо вызывают гнев или страх.

Ленты соцсетей приоритезирует контент по показателям вовлеченности, то есть на основании того, как часто пользователи делятся и лайкают определенный пост, а не того, насколько он точен или основательно подготовлен. Такой подход приводит к широкому распространению новостей с кликбейтными заголовками, преувеличенных данных и дезинформации. Компании, представляющие соцсети, рассматриваются как платформы, а не как издатели, а значит не несут такой же юридической ответственности, как традиционные СМИ. Однако по мере развития политических и правовых аспектов ситуация может измениться.

В соцсетях фейковые новости могут распространяться ботами, массово выпускающими и распространяющими статьи, независимо от надежности их источников. Боты могут создавать поддельные аккаунты, которые впоследствии зарабатывают подписчиков, признание и авторитет. Некоторые такие аккаунты используются для распространения ложной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016770-na-esche-odnu-shutochnuyu-novost-o-zhanaozene-povelis-v-kaznete/