Семилетнюю дочку бывшего казахстанского боевика вернули из Сирии (видео)

Семилетнюю девочку вернули из Сирии в Казахстан. Кадр из видео: пресс-служба КНБ РК

В Казахстан из Сирии вернули семилетнюю девочку. Операция по ее возвращению проводилась более полугода, сообщили на официальном сайте Комитета национальной безопасности РК.

"11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена семилетняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Гуманитарная операция по ее возвращению проводилась более полугода", – говорится в сообщении КНБ.

По данным правоохранителей, сейчас ребенок находится в Центре поддержки детей Астаны. Ее психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации.

Отмечается, что в ближайшее время она будет передана опекунам из числа родственников.

Представители КНБ опубликовали 11-минутный документальный фильм, в котором рассказывается история маленькой Люлю.

Сообщается, что девочка родилась в разгар войны в Сирии. Ее отцом является гражданин Казахстана, который добровольно вступил в ряды ИГИЛ (организация, запрещенная в РК).

Когда девочке исполнился год, ее мать погибла в результате взрыва, а отец женился во второй раз и в 2019 году сбежал в Казахстан, оставив маленькую дочку в Сирии.

При этом сам отец девочки, который сейчас находится в исправительном учреждении, рассказал, что они с новой женой, ее родственниками и Люлю пытались все вместе пересечь турецко-сирийскую границу, но им пришлось разделиться, и потому маленькая девочка осталась в Сирии без отца.

Девочке помогли сотрудники гуманитарных дипмиссий. Осенью 2022 года представители КНБ РК организовали встречу с членами турецкой организации по защите прав человека. На этой встрече стало известно о Люлю.

У девочки взяли образцы ДНК и установили, что она действительно является дочерью казахстанца, находящегося в заключении.

С помощью дипломатов были подготовлены документы для возвращения ребенка в Казахстан.

По данным КНБ, с 2019 года комитетом из зон террористической активности на родину было возвращено 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.

Сообщается, что КНБ РК вместе с заинтересованными госорганами и иностранными партнерами продолжают активную работу по возвращению граждан из зон террористической активности.

Напомним, в прошлом году мы рассказывали о том, что в Казахстан из Кыргызстана вернули пятерых детей.

В одном из случаев мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам. Ребенка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника.

В другом случае, родные брат с сестрой 2010 и 2015 года рождения незаконно находились у родственников и были возвращены на родину по обращению матери.

Сообщалось, что Комитет по охране прав детей согласно Соглашению о сотрудничестве государств-участников СНГ оказывает содействие в вопросах возвращения несовершеннолетних детей в государства их постоянного проживания по заявлению родителей или законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016776-semiletnyuyu-dochku-byvshego-kazahstanskogo-boevika-vernuli-iz-sirii-video/