Незаконно жили в Кыргызстане: пятерых детей вернули на родину в Казахстан

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала 2022 года Комитет по охране прав детей вернул на родину из Кыргызстана пятерых несовершеннолетних. Дети находились в соседней стране незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Сообщается, что за этот год из Кыргызстана в Казахстан Комитет по охране прав детей вернул пятерых несовершеннолетних – троих девочек и двоих мальчиков.

"В первом случае девочка 2011 года рождения незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. По имеющейся информации, мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам", – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Он отметил, что ребенка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника.

Также, по данным министерства, сестра с братом 2009 и 2011 года рождения находились в городе Бишкек. Обращение о необходимости их репатриации поступило через госорганы Казахстана и Кыргызстана.

"Еще один случай – родные брат с сестрой 2010 и 2015 года рождения оказались в районе Кара-Суй Ошской области КР. Дети находились незаконно у родственников и были возвращены на родину по обращению матери", – добавил Бейсембаев.

Все несовершеннолетние были доставлены в Центр поддержки детей города Алматы. Сейчас ведется работа по передаче их родственникам в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

"Комитет по охране прав детей согласно Соглашению о сотрудничестве государств-участников СНГ оказывает содействие в вопросах возвращения несовершеннолетних детей в государства их постоянного проживания по заявлению родителей или законных представителей.

Данная работа в дальнейшем будет продолжена при поступлении заявлений со стороны граждан Республики Казахстан", – добавили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991427-nezakonno-zhili-v-kyrgyzstane-pyateryh-detey-vernuli-na-rodinu-v-kazahstan/