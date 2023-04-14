Полураздетый и босой ребенок одиноко гулял на улице в Караганде

Босой ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях опубликовали видео, снятое в Караганде. Отмечается, что ребенок без присмотра и босиком гулял на территории садика. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с ребенком было опубликовано в Instagram. Отмечается, что босого и полураздетого ребенка заметили на территории детского сада.

При этом пользователи разделились во мнениях. Некоторые отметили, что за детьми иногда не могут уследить и сами родители, другие посчитали, что ничего в этом страшного нет, а садик - хороший, третьи высказали претензии к воспитателям.

"У меня ребенок ходит в этот садик. Могу сказать, что отличный садик. Зачем столько негатива писать? Вышел ребенок, видно же, что сразу отреагировали и забрали. У меня племянник в советское время часто сбегал из садика. Да, так бывает. Но видно же, что территория огорожена и безопасно", "Ситуация, конечно, высосанная из пальца. Мы порой сами не можем уследить за детьми", "А потому что воспитатели и няньки в телефонах сидят. Свои личные вопросы решают, им не до детей", - пишут пользователи.

На ситуацию отреагировали в отделе образования Караганды. В ведомстве сообщили, что случай имел место в частном детском саду.

"Для выяснения причины того, почему ребенок остался без присмотра и самостоятельно вышел на улицу, 14 апреля в саду планируется проведение служебного расследования с изучением записи камер видеонаблюдения.

Администрации детского сада рекомендовано усилить меры безопасности пребывания детей и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности", - пояснили в городском отделе образования.

Добавим, что в соответствии с Типовыми правилами, задачами дошкольных организаций являются:

1) охрана жизни и здоровья воспитанников дошкольного возраста;

2) создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе для воспитанников с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

3) обеспечение качественной предшкольной подготовки;

4) тесное сотрудничество с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанника;

5) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников и охраны здоровья;

6) создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемые игровые и тематические зоны, ориентированные на поддержку индивидуальности и субъектности ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016730-polurazdetyy-i-bosoy-rebenok-odinoko-gulyal-na-ulitse-v-karagande/