"Митинг из-за повышения цен на топливо" оказался уличными гонками в Туркестанской области

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: ДП СКО

Полиция Туркестанской области отреагировала на появившуюся в Сети информацию о том, что якобы в регионе начался митинг из-за повышения цен на топливо. Ответ опубликован на Facebook-странице ведомства.

Сообщается, что в Сети распространяют информация о том, что якобы в ночь на 13 апреля возле автозаправочной станции, расположенной вдоль трассы "Западная Европа-Западный Китай", граждане собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо.

После появления информации в Сети сотрудники полиции Сайрамского района выехали на указанное место.

"Полицейскими установлено, что сведения о митинге оказались ложными. То есть, 12 апреля на дороге были организованы автогонки, которые пресекли прибывшие полицейские. Собравшихся отправили по домам", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, распространившего в Сети недостоверную информацию.

"За распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности. Просим полагаться только на официальные источники информации", - напомнили в полиции.

Напомним, с 12 апреля в Казахстане повысили предельные цены на бензин и дизельное топливо. При этом на АЗС страны цены на топливо пока остались прежними. Почему автозаправочные станции еще не повысили стоимость, объяснил эксперт.

Добавим также, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации.

Согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016711-miting-iz-za-povysheniya-tsen-na-toplivo-okazalsya-ulichnymi-gonkami-v-turkestanskoy-oblasti/