Казахстанцы организовали ауызашар для детей в Африке

Дети. Фото: azh.kz

Группа молодых людей из поселка Макат в Атырауской области устроила ауызашар для воспитанников детского дома в одной из африканских стран, передает издание "Ак Жайык".

Благотворительный ужин был организован на 60 детей. Работу по проведению мероприятия взял на себя фонд, который занимается ауызашаром для мусульман в Африке.

14 макатцев перечислили деньги в этот фонд – на них и был накрыт стол для африканских детей.

По словам корреспондентов, дети во главе с воспитателем поблагодарили сельчан, организовавших ауызашар.

Что такое ауызашар?

В переводе с казахского "ауызашар" означает "открыть рот". Так называют разговение после намаза. Это тот момент, когда людям, которые держат пост в Рамазан, разрешено поесть.

Когда наступает ауызашар?

Он наступает после вечерней молитвы сразу после захода солнца. Откладывать трапезу нецелесообразно, а отменять не принято.

Ауызашар проводят в мечети, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, банкетных залах), в гостях или дома с семьей и близкими людьми. Совершив намаз, следует перейти к полноценной трапезе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016563-kazahstantsy-organizovali-auyzashar-dlya-detey-v-afrike/