Казахстанцы организовали ауызашар для детей в Африке
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Группа молодых людей из поселка Макат в Атырауской области устроила ауызашар для воспитанников детского дома в одной из африканских стран, передает издание "Ак Жайык".
Благотворительный ужин был организован на 60 детей. Работу по проведению мероприятия взял на себя фонд, который занимается ауызашаром для мусульман в Африке.
14 макатцев перечислили деньги в этот фонд – на них и был накрыт стол для африканских детей.
По словам корреспондентов, дети во главе с воспитателем поблагодарили сельчан, организовавших ауызашар.
Что такое ауызашар?
В переводе с казахского "ауызашар" означает "открыть рот". Так называют разговение после намаза. Это тот момент, когда людям, которые держат пост в Рамазан, разрешено поесть.
Когда наступает ауызашар?
Он наступает после вечерней молитвы сразу после захода солнца. Откладывать трапезу нецелесообразно, а отменять не принято.
Ауызашар проводят в мечети, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, банкетных залах), в гостях или дома с семьей и близкими людьми. Совершив намаз, следует перейти к полноценной трапезе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016563-kazahstantsy-organizovali-auyzashar-dlya-detey-v-afrike/