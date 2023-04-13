Опасная погода ожидается в двух регионах Казахстана в четверг

Непогода. Иллюстративное фото: pexels.com

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В двух областях страны ожидаются сильный ветер и пыльная буря – погоду характеризуют как опасную, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

13 апреля на большей территории Казахстана синоптики прогнозируют сильный ветер. А в двух областях страны – в Северо-Казахстанской и Атырауской – специалисты характеризуют погоду как опасную. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Прогноз в разрезе областей

13 апреля днем на севере Акмолинской области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

На юге, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза и град. Днем на большей части области порывы ветра составят 17-22 м/с.

На востоке, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, а порывы ветра в некоторых частях региона – до 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Тем временем на большей части Атырауской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра временами будет достигать 25 м/с. А на большей части Северо-Казахстанской области скорость ветра прогнозируется в районе 23-28 м/с.

На севере, западе, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. На большей части области скорость ветра составит 15-20 м/с, а на севере, западе и в центре области – 25 м/с.

На севере Павлодарской области порывы ветра, как ожидается, могут достигать 15-20 м/с.

Порывы ветра такой же силы синоптики пообещали также на западе, севере Улытауской области.

Пыльная буря ожидается 13 апреля на юге Актюбинской области. Днем на большей части региона скорость ветра составит 15-20 м/с, а в центре области будет временами достигать 23 м/с.

Штормовое предупреждение для жителей городов

Порывы ветра в 15 м/с ожидаются 13 апреля в Кокшетау. В Уральске в этот день скорость ветра днем составит 17-22 м/с.

В Атырау прогнозируют пыльную бурю, скорость ветра – 17-22 м/с. При этом скорость ветра в Петропавловске иногда будет достигать 25 м/с.

Пыльная буря и порывы ветра в 15-20 м/с ожидаются в Кызылорде.

Жители Павлодара ощутят ветер со скоростью 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер в 15 м/с.

Cогласно шкале силы ветра Бофорта, доступной на сайте Гидрометцентра России, скорость ветра, равная 25-28 м/с, характеризуется как сильный шторм и равна 10 баллам из 12. Ветер такой силы способен нанести значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016553-opasnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-dvuh-regionah-kazahstana-v-chetverg/