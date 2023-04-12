Запретить TikTok для детей и подростков в Казахстане предложили депутаты

TikTok. Иллюстративное фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

Депутат мажилиса Аманжол Алтай призвал родителей лучше следить за своими детьми и не отдавать их во власть социальных сетей, передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжол Алтай в своем депутатском запросе поднял вопрос о воспитании детей. Он указал на проблемы насилия среди несовершеннолетних, а в пример привел ситуацию в ВКО, когда школьницы жестоко избили подростка в туалете.

Ситуация, по его словам, осложняется тем, что дети выкладывают в Сеть кадры, пропагандирующие культ жестокости. Он указал на важность формирования национальной идеологии, основанной на доброте, государственности, национальном воспитании.

Мажилисмен также потребовал наказать виновных в ситуации в ВКО.

"Важно, чтобы Министерство культуры и спорта начало сотрудничать с Министерством информации и общественного развития. Нельзя допускать, чтобы телеканалы транслировали сообщения, оказывающие негативное влияние на сознание детей и молодежи, не имеющие духовной и воспитательной ценности.

С другой стороны, следует уделять внимание качественным сообщениям, имеющим познавательное и образовательное значение. Необходимо запретить просмотр кинопродукции, оказывающей негативное влияние на психику подростков, в кинозалах. Родители должны уделять особое внимание образованию своих детей, не позволяя TikTok руководить ими", - резюмировал мажилисмен.

В завершение он высказался о вреде соцсети TikTok.

"Работающую в Казахстане без ограничений социальную сеть TikTok следует запретить среди несовершеннолетних", - заявил он.

Напомним, что ранее глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

В марте сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов.

Согласно официальному сайту компании, TikTok — платформа для создания и просмотра коротких видео, принадлежащая пекинской компании ByteDance. Приложение появилось в 2016 году.

Головные офисы TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Кроме того, у TikTok есть представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Дублине, Париже, Берлине, Дубае, Джакарте, Сеуле и Токио.

Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран и является одним из самых популярных приложений во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016473-zapretit-tiktok-dlya-detey-i-podrostkov-v-kazahstane-predlozhili-deputaty/