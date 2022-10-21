Как Алматы готовят к сезону осадков, показали в акимате

Канал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как проводят работы по ликвидации участков подтоплений, показал акимат Алматы. В городе подготовились к сезону осадков, обустраивая водоотводные сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в микрорайоне Таусамалы проводятся работы по укреплению русла реки Ойжайляу, протяженность которой составляет почти один километр.

"Русло реки не было забетонировано, топило восемь жилых домов. Сейчас ведутся восстановительные работы, в течение 15-20 дней завершим работы, вся вода будет уходить", — сообщил и.о. руководителя городского управления экологии и окружающей среды Серик Адилбаев.

Канал в Таусамалы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Теперь здесь есть бетонное ограждение и труба внутри него, где и будет проходить вода.

По проспекту Райымбека ведется строительство отводной сети протяженностью 1400 метров напротив рынка Алтын Орда. Дождевая вода затапливала здесь территорию нового ЖК, находящегося поблизости, и базары.

Канал возле Алтын Орды. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"С помощью спецлотков будет улавливаться вся вода, которая топит район ниже улицы Жандосова. Арычная система не справляется. Мы строим специальный канал, для ликвидации ЧС строятся в целом четыре канала, общей протяженностью 10 км. Спецлотки будут проходить под землей, канал протяженностью 2,8 км будет над землей, но закрыт. Вода будет отводиться в речку Аксай, но перед рекой будут сделаны очистительные сооружения, чтобы грязь и мусор не попадали в реку", — рассказал Адилбаев.

Канал возле Алтын Орды. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также завершили реконструкцию переходов арычной сети с увеличением пропускной способности протяженностью 150 метров на пересечении улиц Толе би и Яссауи. Кроме того, была проведена реконструкция коллектора по проспекту Райымбека до улицы Карасу протяженностью 2200 м и строительство отводного канала от улицы Жубанова до Рыскулова по улицам Момышулы и Чуланова протяженностью 3360 м.

Укладка труб. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В весенний период нами было проведено исследование участков подтоплений, выявили 102 участка, 56 участков из которых наиболее подвержены подтоплению. Было принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ. На сегодня из 56 участков 25 полностью завершены. Работы завершатся до 15 декабря на всех участках.

Помимо этого, 12 коллекторов из 16 были заилены, забиты и закрыты, они не работали. Их полностью восстанавливаем. Также было принято решение построить четыре водоотводных канала, один из них по улице Момышулы. Кроме того, 25 км арычных сетей мы соединяем с водоотводными каналами", — рассказал Адилбаев.

Канал в Алатауском районе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алатауском районе, на улицах Чуланова и Момышулы создается канал для водоотведения, который призван избавить от потопов перекресток Момышулы - Райымбека. Дно канала бетонируется, а сверху укладываются Г-образные лотки, которые, к слову, являются давно забытой технологией. Как говорят специалисты, эти лотки давно не применялись и местные заводы сделали их по спецзаказу. Такое решение позволяет сэкономить средства и время.

Лотки для укладки в канал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одной причиной подтоплений, по словам специалистов Управления экологии и окружающей среды, является несоответствие диаметра водоотводных труб потоку дождевой воды.

"Сегодня в городе эксплуатируются водоотводные трубы диаметром 500 мм, которые не позволяют справляться с потоком поступающей воды. Для решения проблемы увеличения пропускной способности по городу устанавливаются трубчатые переходы диаметром 1 метр. Таким образом, пропускная способность водоотводных труб увеличится в два раза", — заявил и.о. руководителя городского управления экологии и окружающей среды.

Общая стоимость всех работ составляет 5,3 млрд тенге, отметил спикер.

Строительство канала. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993814-kak-almaty-gotovyat-k-sezonu-osadkov-pokazali-v-akimate/