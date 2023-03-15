Cтудентов колледжей в Казахстане оповестят об отсрочке от армии через SMS

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Студенты колледжей, достигшие призывного возраста, смогут получить уведомление об отсрочке от армии через SMS-сообщение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства просвещения РК.

В департаменте цифровизации и автоматизации госуслуг рассказали, что, благодаря интеграции информационных систем госорганов и Министерства просвещения, с марта текущего года студентам колледжей в проактивном формате направляется SMS.

"Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется студентам колледжей очной формы до завершения обучения. Статус студента подтверждается из Национальной общеобразовательной базы данных Министерства просвещения и на основании этого предоставляется отсрочка или освобождение посредством SMS", – поделился директор департамента цифровизации и автоматизации госуслуг Азат Тиштыбаев.

В Министерстве отметили, что на сегодняшний день в колледжах страны обучается около 118 тысяч студентов призывного возраста.

Ранее мы писали, что в Казахстане с 1 марта запустили SMS-оповещения для призывников об отсрочке или освобождении от армии. До этого времени гражданам призывного возраста нужно было ходить по учреждениям со справками и документами и доказывать, что они имеют право не идти в армию.

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год – с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012938-ctudentov-kolledzhey-v-kazahstane-opovestyat-ob-otsrochke-ot-armii-cherez-sms/