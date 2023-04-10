От театра до трамплинов: канатную дорогу предлагают проложить в центре Алматы

Канатная дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Канатная дорога в нескольких частях города может появиться в Алматы. Такое предложение внесено в новый генплан мегаполиса до 2040 года, который находится на обсуждении, передает корреспондент NUR.KZ.

В документе, опубликованном на портале "Открытые НПА", говорится о развитии канатных дорог, что позволит обеспечить транспортные связи центра и южной части города в стесненных условиях сложившейся застройки.

Так, отмечается, что первый маршрут канатной дороги может пройти вдоль русла реки Большая Алматинка за автовокзалом Сайран до экопоста. Ориентировочная протяженность составляет 4,5 км, а пассажиропоток может составить 4,1 тыс. пассажиров в день на 2030 год.

"Второй маршрут проходит вдоль русла реки Есентай, от театра имени М. Ауэзова до района международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар". Протяженность - 3,5 км. Потенциальный спрос к 2030 году оценивается в 4,1 тыс. пассажиров в день.

Третий маршрут связывает существующую канатную дорогу "Дворец Республики - Коктобе" со спортивным комплексом Медеу", - говорится в документе.

Напомним, в том же документе говорится о том, что в Алматы может появиться океанарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016109-ot-teatra-do-tramplinov-kanatnuyu-dorogu-predlagayut-prolozhit-v-tsentre-almaty/