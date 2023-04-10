Океанарий может появиться в Алматы

Океанарий. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы может появиться океанарий - он будет располагаться в Парке первого президента. Об этом говорится в Генплане Алматы до 2040, который вынесен на обсуждение, передает корреспондент NUR.KZ.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"Возрождается былая слава города Алматы - города-сада. Производится закладка новых зеленых массивов на периферийных территориях города. В юго-западной части Алматы, южнее проспекта Аль-Фараби, заложен новый дендропарк", - сообщается в документе.

Отмечается, что речь идет о Парке первого президента.

Также в документе говорится, что территория парка составляет 73 га. Ожидается, что в парке будут представлены образцы всех присутствующих на территории Казахстана ландшафтов - степного, горного и лесного.

"Будут созданы океанарий и климатроны (помещение для воспроизведения искусственным образом климатических условий тех или иных географических зон - прим. ред.) с экспозициями растительного мира тропических регионов; будет представлено садово-парковое искусство Японии, Китая, Египта, стран Европы.

В целом здесь планируется высадить 10,5 тыс. деревьев 50 видов и 7 тыс. кустарников 30 видов", - говорится в генплане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016107-nursultan-park-i-okeanariy-mogut-poyavitsya-v-almaty/