Паводки в Казахстане: каким регионам стоит их опасаться в ближайшую неделю
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В ближайшие семь дней в нескольких регионах Казахстана будет активно таять снег. Из-за этого могут возникнуть паводки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Сообщается, что с 8 по 14 апреля 2023 года в северной половине страны и на востоке республики прогнозируются осадки – ночью в виде дождя и снега, а днем в виде дождя. Лишь в отдельные дни ожидается прекращение осадков.
Кроме того, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:
- в Костанайской области ночью – от -2...-10°С до -2...+3°С, днем – от +2...+11°С до +10...+18°С;
- в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ночью – от -5...-15°С до -3...+3°С, днем – от -2...+6°С до +7...+13°С;
- в Карагандинской области – от -5...-10°С до -3...+5°С, днем – от +2...+10°С до +10...+18°С;
- в Абайской и Восточно-Казахстанской областях ночью – от -3...-13°С до -5...+3°С, днем – от 0...+10°С до +7...+15°С.
"В связи с чем ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах", – предупредили синоптики.
Тем не менее отмечается, что площадь территории Казахстана, покрытая снегом, с 30 марта по 6 апреля 2023 года, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 19% до 12%.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
"Паводки можно прогнозировать, а, значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните: в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015950-pavodki-v-kazahstane-kakim-regionam-stoit-ih-opasatsya-v-blizhayshuyu-nedelyu/