Паводки в Казахстане: каким регионам стоит их опасаться в ближайшую неделю

Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие семь дней в нескольких регионах Казахстана будет активно таять снег. Из-за этого могут возникнуть паводки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сообщается, что с 8 по 14 апреля 2023 года в северной половине страны и на востоке республики прогнозируются осадки – ночью в виде дождя и снега, а днем в виде дождя. Лишь в отдельные дни ожидается прекращение осадков.

Кроме того, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

в Костанайской области ночью – от -2...-10°С до -2...+3°С, днем – от +2...+11°С до +10...+18°С;

ночью – от -2...-10°С до -2...+3°С, днем – от +2...+11°С до +10...+18°С; в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ночью – от -5...-15°С до -3...+3°С, днем – от -2...+6°С до +7...+13°С;

ночью – от -5...-15°С до -3...+3°С, днем – от -2...+6°С до +7...+13°С; в Карагандинской области – от -5...-10°С до -3...+5°С, днем – от +2...+10°С до +10...+18°С;

– от -5...-10°С до -3...+5°С, днем – от +2...+10°С до +10...+18°С; в Абайской и Восточно-Казахстанской областях ночью – от -3...-13°С до -5...+3°С, днем – от 0...+10°С до +7...+15°С.

"В связи с чем ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах", – предупредили синоптики.

Тем не менее отмечается, что площадь территории Казахстана, покрытая снегом, с 30 марта по 6 апреля 2023 года, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 19% до 12%.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а, значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните: в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015950-pavodki-v-kazahstane-kakim-regionam-stoit-ih-opasatsya-v-blizhayshuyu-nedelyu/