Аэропорт Алматы готов выкупить недостроенный терминал, который изъяли в госсобственность

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, что будет с коммерческими помещениями аэропорта, которые вернули в госсобственность, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на Эрсой отметил, что терминал был построен, но не использовался из-за неудачного расположения здания по отношению к взлетно-посадочной полосе.

"Мы бы хотели приобрести данную территорию, так как она находится на территории международного терминала аэропорта Алматы. Но будем ждать решения акимата и городских властей, так как это все регулируется законом. Обычно территория, находящаяся в терминале аэропорта, принадлежит аэропорту и аэропорт управляет ей или передает третьим лицам", – сообщил Альп Эр Тунга Эрсой.

Напомним, сегодня сообщалось, что коммерческие площади, которые находились на территории аэропорта, были возвращены в государственную собственность. Ранее они находились во владении частных лиц, однако авиационная прокуратура подала иск в суд и выиграла его. Таким образом, уже начата работа по регистрации прав собственности и передаче объектов в пользу государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015898-aeroport-almaty-gotov-vykupit-nedostroennyy-terminal-kotoryy-izyali-v-gossobstvennost/