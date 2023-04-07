Пятиэтажку в Астане передали от недобросовестного застройщика государству

Детская площадка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пользу государства у недобросовестного застройщика изъяли пятиэтажное здание, расположенное в столице, сообщается в официальном Instagram-аккаунте прокуратуры Астаны.

В прокуратуре Астаны заявили, что ими внедрена практика изъятия в пользу государства имущества недобросовестных застройщиков, осужденных приговором суда.

"Сарыаркинским районным судом уже удовлетворен иск прокурора, в соответствии с которым в собственность государства переходит 5-этажное здание с земельным участком, общей площадью более 4 тыс. кв. м", – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Сообщается, что это имущество на праве частной собственности принадлежало одному из недобросовестных застройщиков, которое он пытался продать.

"Указанную недвижимость планируется использовать для восполнения бюджетных средств, затраченных на строительство проблемных объектов", – сообщили в столичной прокуратуре.

В прокуратуре столицы отметили, что работа в данном направлении продолжается.

В начале марта мы писали, что почти на 80 строительных объектах в Астане из-за выявленных нарушений были приостановлены работы.

На официальном сайте акимата Астаны в январе этого года был опубликован обновленный список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков в столице.

В списке, как сообщается, числятся застройщики, находящиеся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, согласно закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве" от 7 апреля 2016 года, долевое участие в жилищном строительстве – это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в жилищном строительстве. Простыми словами: вы платите деньги, а вам строят и передают жилье.

Дольщик – физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в жилом доме (жилом здании).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015887-pyatietazhku-v-astane-peredali-ot-nedobrosovestnogo-zastroyschika-gosudarstvu/