Алматинка пожаловалась на отсутствие костюмов, за которые заплатил Досаев

Жительница Алматы. Кадр из видео: youtube.com/@AlmatyUS

90-летняя алматинка во время встречи акима Алматы с населением Турксибского района пожаловалась на то, что так и не увидела костюмы для хора, которые оплатил Досаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы, 90-летняя Александра Солодовникова, ранее обращалась к акиму города с просьбой выделить спонсорскую помощь для приобретения костюмов солистам хора. Ерболат Досаев тогда пообещал выделить деньги из собственных средств.

Сегодня пенсионерка вновь посетила встречу акима с жителями района и напомнила градоначальнику о своей просьбе, сообщив акиму, что он ее выполнил.

"Костюмы сделали, надеюсь, вам понравилось", - вспомнил аким.

"Ой, золотой ты мой. Помнит! Но денежки к нам не пришли, мы их не видели, ни костюмов не видим", - заявила алматинка.

"Как "ни костюмов"? Все сделали же: я оплатил лично. А где костюмы?" - задал вопрос Досаев.

В результате аким города дал поручение Управлению полиции Турксибского района возбудить уголовное дело против ателье, которое должно было заниматься пошивом костюмов.

"Пожалуйста, разберитесь: необходимо дело против ателье возбудить, вопрос порешайте. Месяц даю, чтобы хор сказал, что костюмы есть", - заключил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014683-almatinka-pozhalovalas-na-otsutstvie-kostyumov-za-kotorye-zaplatil-dosaev/