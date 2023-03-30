"Никуда не собираюсь": Досаев ответил на слухи о его назначении премьером

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким города Алматы Ерболат Досаев ответил на слухи, появившиеся в соцсетях, о том, что он может стать новым премьер-министром страны, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече акима с населением Турксибского района одна из жительниц задала вопрос по поводу канализации и попросила решить проблему, так как Досаев "уедет премьер-министром в Астану".

"Я сегодня сижу перед вами и никуда не собираюсь уходить. Если разрешите, я останусь и буду работать", - заявил аким.

Еще одна алматинка тоже выразила мнение, что Ерболат Досаев может покинуть город.

"Я тоже боялась, что вы уедете в Астану и я вас больше не увижу", - заявила женщина.

В ответ на это градоначальник сказал, мол, "все нормально", но не стал дальше развивать тему.

Напомним, сегодня Ерболат Досаев рассказал о том, что оба вокзала Алматы будут переданы КТЖ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014668-nikuda-ne-sobirayus-dosaev-otvetil-na-sluhi-o-ego-naznachenii-premer-ministrom/