Досаев рассказал, где будет располагаться вокзал Алматы-3

Ерболат Досаев. Фото : NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района рассказал о том, где будет располагаться вокзал Алматы-3, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече с населением к акиму обратилась жительница микрорайона Мадениет, которая рассказала о купленных на законных основаниях участках под ИЖС. Она отметила, что на данный момент дома попадают под снос.

Аким Алматы сообщил, что в данном микрорайоне предполагается строительство железнодорожной станции "Алматы-3".

"Главный документ для меня - это "Генеральный план города Алматы" до 2040 года. Я понимаю, что это присоединенные территории, (участок - прим. ред.) вы покупали честно. Но город должен развиваться, он не может не развиваться.

Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение. В этой части город интенсивно развивается", — сообщил аким.

По словам Досаева, при сносе домов жителям будет выделена компенсация по рыночной стоимости.

"В городе практика есть и никаких жалоб нет. Я дал поручение, чтобы 836 гектаров земли пересмотрели и привели в порядок. Алматыгенплан эту работу проводит", — заключил Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что планируется построить железнодорожный вокзал Алматы-3 на станции Боралдай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991397-dosaev-rasskazal-gde-budet-raspolagatsya-vokzal-almaty-3/