Резкое похолодание и гроза: в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение

Непогода. Иллюстративное фото: Getty Images / Stringer

В четверг, 30 марта, в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение, а в Алматы обещают дождь. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается дождь и усиление ветра до 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с. Днем термометры покажут плюс 16-18 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 3-5 градусов.

Резкое похолодание прогнозируют специалисты в Астане. Здесь сегодня днем ожидается лишь до 1-3 градусов тепла и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью в столице похолодает до минус 7-9 градусов.

Из-за похолодания и ветра в столице объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено и в Шымкенте - из-за грозы и сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Несмотря на непогоду, столбики термометров в мегаполисе днем поднимутся до 22-24 градусов тепла, а ночью покажут плюс 9-11 градусов.

Отметим, что ухудшение погоды сегодня ожидается не только в столице и двух мегаполисах, но и в других областях Казахстана.

Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014627-rezkoe-poholodanie-i-groza-v-astane-i-shymkente-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/