Резкое похолодание и гроза: в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение
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В четверг, 30 марта, в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение, а в Алматы обещают дождь. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается дождь и усиление ветра до 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с. Днем термометры покажут плюс 16-18 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 3-5 градусов.
Резкое похолодание прогнозируют специалисты в Астане. Здесь сегодня днем ожидается лишь до 1-3 градусов тепла и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью в столице похолодает до минус 7-9 градусов.
Из-за похолодания и ветра в столице объявлено штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение объявлено и в Шымкенте - из-за грозы и сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Несмотря на непогоду, столбики термометров в мегаполисе днем поднимутся до 22-24 градусов тепла, а ночью покажут плюс 9-11 градусов.
Отметим, что ухудшение погоды сегодня ожидается не только в столице и двух мегаполисах, но и в других областях Казахстана.
Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014627-rezkoe-poholodanie-i-groza-v-astane-i-shymkente-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/