Власти Алматы назвали еще один ЖК, в котором не рекомендуют покупать квартиры

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Пополнился список ЖК Алматы, нерекомендуемых для покупки жилья. Власти предостерегли граждан от покупки квартир в ЖК Demeu Residence, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Отмечается, что по информации управления градостроительного контроля города Алматы, в интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Demeu Residence, застройщиком которого является Demeu Development.

Как подчеркнули городские власти, собственник не получил разрешительных документов на строительство.

"Более того, целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант уч. 192, - для ведения личного подсобного хозяйства. Строительство на участке не ведется, однако согласно объявлению, жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

Горожан призвали быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.

Напомним, что в минувший понедельник, 27 марта власти Алматы назвали два жилых комплекса не рекомендуемых для покупки жилья - ЖК Auezov Apartaments и ЖК Tole BI Residence. Специалисты выявили проблемы с документами у застройщиков.

Также мы писали о том, что нужно проверить при покупке жилья в Казахстане.

На какие долги следует обратить внимание:

В первую очередь нужно проверить коммунальные платежи. Потому часто собственники, понимая, что продают квартиру, заранее могут перестать оплачивать коммунальные услуги. Долги не уходят со старым собственником, они остаются вместе с недвижимостью новому хозяину.

А налоги на имущество уходят вместе со старым хозяином квартиры - они налагаются не на лицевой счет квартиры, а на ИИН ее собственника.

При более детальной проверке документов может обнаружиться незаконная перепланировка жилья. В таком случае можно просить снижения цены.

При поиске жилья можно нарваться и на мошенников - их выдает очень низкая цена за жилье. Также в объявлении могут быть неверно указаны данные о нем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014597-vlasti-almaty-nazvali-esche-odin-zhk-v-kotorom-ne-rekomenduyut-pokupat-kvartiry/