Снежный барс попал в фотоловушку в заповеднике на востоке Казахстана
На территории Катон-Карагайского национального природного парка в фотоловушку попал снежный барс. Об этом говорится в Instagram-профиле заповедника.
Как отметили работники нацпарка, фото сделано 14 февраля текущего года.
"На 14 февраля снова приходил котик, передавал всем привет и поздравления", – говорится в публикации нацпарка.
Напомним, на днях в районе горнолыжного курорта Шымбулак в Алматы очевидцы сняли на видео снежного барса, который спустился к дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960101-snezhnyy-bars-popal-v-fotolovushku-v-zapovednike-na-vostoke-kazahstana/