Снежный барс попал в фотоловушку в заповеднике на востоке Казахстана

Снежный барс. Фото: instagram.com/katonkaragai.semi

На территории Катон-Карагайского национального природного парка в фотоловушку попал снежный барс. Об этом говорится в Instagram-профиле заповедника.

Как отметили работники нацпарка, фото сделано 14 февраля текущего года.

"На 14 февраля снова приходил котик, передавал всем привет и поздравления", – говорится в публикации нацпарка.

Напомним, на днях в районе горнолыжного курорта Шымбулак в Алматы очевидцы сняли на видео снежного барса, который спустился к дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960101-snezhnyy-bars-popal-v-fotolovushku-v-zapovednike-na-vostoke-kazahstana/