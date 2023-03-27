Жилые комплексы, не рекомендуемые для покупки жилья, назвали власти Алматы

Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Алматы назвали два жилых комплекса не рекомендуемых для покупки жилья, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Управлением градостроительного контроля Алматы в ходе мониторинга интернет-ресурсов были выявлены объявления о продаже недвижимости в некоторых многоквартирных жилых домах.

Как оказалось, на их строительство отсутствует полный пакет документов.

ЖК Auezov Apartaments по адресу: Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 183/19. Заказчик ТОО "Garant LTD Service".

Как пояснили в ведомстве, 30 апреля 2021 года со стороны заказчика ТОО "Garant LTD Service" по вышеуказанному адресу было подано уведомление на реконструкцию существующих зданий и строительство пристройки административного здания с объектами обслуживания со сносом существующих строений.

Однако на сайтах продажи недвижимости размещена реклама квартир по указанному адресу, что не соответствует имеющимся документам.

ЖК Tole BI Residence по адресу: Алматы, Алмалинский район, ул. Аносова, 103 "Б". Заказчик ТОО "Adal Сity Stroy".

Как пояснили в ведомстве, согласно представленной на сайтах информации, первая очередь строительства Блок 1 будет сдан в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года.

Тем не менее на сегодняшний день уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало и строительно-монтажные работы не ведутся.

"Настоятельно рекомендуем алматинцам перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов", - предупредили граждан в акимате.

Ранее мы писали о том, что нужно проверить при покупке жилья в Казахстане.

На какие долги следует обратить внимание:

В первую очередь нужно проверить коммунальные платежи. Потому часто собственники, понимая, что продают квартиру, заранее могут перестать оплачивать коммунальные услуги. Долги не уходят со старым собственником, они остаются вместе с недвижимостью новому хозяину.

А налоги на имущество уходят вместе со старым хозяином квартиры - они налагаются не на лицевой счет квартиры, а на ИИН ее собственника.

При более детальной проверке документов может обнаружиться незаконная перепланировка жилья. В таком случае можно просить снижения цены.

При поиске жилья можно нарваться и на мошенников - их выдает очень низкая цена за жилье. Также в объявлении могут быть неверно указаны данные о нем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014200-zhilye-kompleksy-ne-rekomenduemye-dlya-pokupki-zhilya-nazvali-vlasti-almaty/