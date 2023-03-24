Байтерек, Триумфальная арка и "Хан Шатыр" погаснут в Астане на один день

Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Столичные достопримечательности - монумент "Байтерек", ТРЦ "Хан Шатыр" и Триумфальная арка - погаснут 25 марта. Так столице примет участие в акции "Час Земли", сообщает телеканал "Астана".

Вместе с этим 25 марта будет также отключена подсветка ледового дворца "Алау" и городских мостов.

Как отмечает телеканал, ежегодно в акции "Час Земли" участвуют более 180 стран. Ровно на один час - с 20:30 до 21:30 - люди отключают свет в домах и квартирах, выключается электричество в самых крупных объектах планеты. Таким образом жители хотят привлечь внимание к проблемам экологии.

Казахстан примет участие в акции уже в 14 раз.

"Изначально данную акцию поддерживали только крупные города Казахстана, это в основном Астана и Алматы. Но уже третий год подряд к этой акции присоединились регионы Казахстана, и очень активно она проходит и в сельской местности.

Люди уже понимают, что отключить свет на час - это отличный призыв к тому, чтобы другие поколения понимали важность бережного отношения к природе", - рассказал директор Ассоциации экологических организаций Казахстана Илья Сухоносенко.

Свет погаснет также в Актау. Там более 30 крупных нефте- и газодобывающих компаний согласились на час отключить электричество. В списке и местный поставщик энергии – МАЭК. Но он отключит свет только в офисах. На производстве, обещают в компании, мировая акция не отразится.

"Город без света, без воды не останется. В основном улицы города, главные, большие супермаркеты, торговые центры будут отключать электроэнергию", - сообщила глава лабораторно-аналитического отдела Департамента экологии Мангистау Гулим Улукбанова.

По данным телеканала, один казахстанец ежегодно производит более 450 кг отходов, большая часть которого формируется из продуктов потребления.

Отметим, ранее казахстанцев уже призывали принять участие в акции "Час Земли".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013999-bayterek-triumfalnaya-arka-i-han-shatyr-pogasnut-v-astane-na-odin-den/