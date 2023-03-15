Казахстанцев призвали на 60 минут отключить свет в домах в "Час Земли"

"Час Земли". Фото: wwf-ca.kz

Каждый год в рамках "Часа Земли" миллионы людей по всему миру на час символически отключают свет в своих домах и квартирах, сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Казахстане.

Каждый год более 180 стран мира принимают участие в данной акции. Для Казахстана "Час Земли" станет 14-м в текущем году.

Самая массовая экологическая акция "Час Земли" проводится во всем мире с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Традиционно для привлечения внимания к различным экологическим темам в последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру с 20:30 до 21:30 символически отключают свет в своих домах и квартирах. Помимо этого, тысячи архитектурных памятников и значимых зданий мира гасят свою подсветку. Акция также поддерживается государственными и частными организациями стран.

В прошлые годы в Казахстане акция, в частности, уделяла внимание вопросам экологического активизма, защите редких видов животных и экотуризма. В 2023 году "Час Земли" в республике приурочен к теме важности сохранения природы страны.

"Важно понимать, что отключение света – это лишь повод обратить внимание людей на тему данной акции. Прежде всего "Час Земли" – это своеобразный экологический призыв бережного отношения к природе, это обращение к общественности к решительным мерам по сохранению климата планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. Подобное мероприятие помогает многим людям лично проявить экологически ответственное поведение. В 2023 году акция предлагает всем жителям Казахстана сделать свой выбор – помогать родной природе", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

На официальном сайте акции в Казахстане earthhour.kz Центрально-Азиатская программа WWF подготовила несколько простых экологических советов, как каждый казахстанец в домашних условиях и быту может помочь природе своей страны.

На сайте собраны советы по поведению в различных ситуациях: в дороге, в офисе, дома, в магазине или на отдыхе. Даже небольшие изменения в привычках помогут участвовать в бережном отношении к природе. Поступая таким образом, можно быть уверенным, что уникальное экологическое наследие Казахстана будет сохранено для будущих поколений.

"Ежегодно один казахстанец создает около 400-450 кг мусора, большая часть которого формируется из продуктов потребления. Эта ситуация наглядно показывает, что человек ответственен за проблемы, связанные с замусориванием, следовательно, необходимо менять потребительское отношение людей к чистоте и окружающей среде наших городов, – отмечает председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева. – Воспитание культуры с акцентом на недопустимость засорения городов в совокупности с развитой инфраструктурой утилизации бытовых отходов. Привитие поведенческих навыков людей требует широкой информационной кампании о вреде, наносимом мусором человеку и природе. Полученные знания и приобретенные навыки позволят более эффективно и осознано подходить к решению этой проблемы".

В Казахстане “Час Земли” организован Центрально-Азиатской программой WWF, Ассоциацией экологических организаций Казахстана, Коалицией за зеленую экономику и развитие G-Global и Фондом Земли "Устойчивое развитие".

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана "Час Земли" будет проходить 25 марта с 20:30 по 21:30 (Астана). Подробная информация об акции доступна на сайте.

Согласно информации на сайте Всемирного фонда дикой природы, целями работы WWF в Центральной Азии являются:

поддержка особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

сохранение редких видов животных — переднеазиатского леопарда, снежного барса, бухарского оленя, джейрана, сайгака и других;

развитие комплексной экологической сети, включая создание новых ООПТ и системы экологически благоприятного развития в "экологических коридорах";

смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним;

просвещение местного населения и поддержку альтернативных, экологически благоприятных путей развития местной экономики, а также на экологическое образование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012966-kazahstantsev-prizvali-na-60-minut-otklyuchit-svet-v-domah-v-chas-zemli/