День матери и День отцов: в Казахстане могут появиться новые праздники
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День матери и День отцов могут утвердить в Казахстане - Комитет по делам молодежи и семьи подготовил соответствующий документ, который опубликовали на портале "Открытые НПА".
Проект постановления появился на сайте для публичного обсуждения накануне, 17 марта. Публичное обсуждение данного предложения продлится до 5 апреля этого года.
Авторы предлагают утвердить две новые даты в перечне праздничных дат в Республике Казахстан. Согласно задумке, День матери будем отмечать во второе воскресенье мая, а День отцов – третье воскресенье июня.
Отмечается, что новые праздники намерены утвердить в целях продвижения семейных ценностей и укрепления института семьи в Республике Казахстан.
Напомним, на днях МИОР РК предложило учредить новый праздник – Национальный день печати. Отмечать его планируют 2 февраля каждого года. Соответсвующий документ также появился на портале для публичного обсуждения.
Согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в РК отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.
К профессиональным и иным праздникам относят праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013404-den-materi-i-den-ottsov-v-kazahstane-mogut-poyavitsya-novye-prazdniki/