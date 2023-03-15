Восьмиклассник из Кызылорды рискнул жизнью и спас друга, провалившегося под лед

14-летний Амирхан Абай с грамотой. Фото: Polisia.kz

14-летний подросток, рискуя своей жизнью, спас своего друга, упавшего в воду. Случай произошел неделю назад в Кызылорде, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, 14-летний Амирхан Абай из Кызылорды совершил настоящий подвиг, спасая мальчика, который провалился под лед.

Случай произошел неделю назад, когда Амирхан вместе с несколькими друзьями пошел к реке, чтобы посмотреть, как тает лед.

"Мы катались, играли и не заметили, как оказались посреди льда. В какой-то момент лед начал трескаться, и мой друг по имени Мухамеджан упал в воду. Сначала я этого не заметил, а увидел его только тогда, когда он крикнул: "Амирхан". У меня не было времени на раздумья. Я нырнул в воду, вытащил его и доплыл до более твердого льда", – говорит Амирхан.

Далее ребятам помогли их друзья – Султан, Нурболат и Даниал. Они по очереди вытащили Мухамеджана и Амирхана из воды.

Сообщается, что Амирхан учится в 8 классе в школе №136. С детства занимается плаванием и футболом. Также мальчик играет за футбольную команду. Отцом Амирхана оказался заместитель командира воинской части 5547 Национальной гвардии РК по воспитательной и социально-правовой работе Берик Жанулин.

Напомним, в декабре мы писали о восьмилетнем мальчике из Атырау, который спас двоих детей, провалившихся под лед.

А недавно казахстанцев восхитил поступок школьника, спасшего ребенка, который упал в арык.

Правила безопасности поведения на льду

На официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям опубликованы меры безопасности на льду. Правила следующие:

Не разрешайте детям играть на льду без присмотра взрослых;

Ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на лед в темное время суток и плохой видимости (туман, снег, дождь);

Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Если после первого удара палкой или другим предметом появляется вода, выходить на такой лед нельзя;

Признаки тонкого льда: лед имеет молочно-мутный или серый цвет, обычно ноздреватый и пористый. Тонкий лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова). В местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова). В местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. При потрескивании льда или образования в нем трещин следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда, расставив их на ширину плеч.

Соблюдайте правила поведения на льду зимой и никогда не выходите на лед в состоянии алкогольного опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013059-vosmiklassnik-iz-kyzylordy-risknul-zhiznyu-i-spas-druga-provalivshegosya-pod-led/