Школьник спас малыша из арыка в Туркестанской области и восхитил Казнет

Нұргелді Нұрполат. Кадр из видео: instagram.com/turkistan.time

В соцсетях появилось видео с героическом поступком школьника из Туркестанской области. Он спас малыша, упавшего в арык, и восхитил пользователей Казнета. Инцидент также прокомментировали в ДП и акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике Turkistan.time опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть, как несколько человек пытаются спасти маленького ребенка. На втором видео авторы ролика показали мальчика, который вытащил малыша из арыка и позвал взрослых.

"Спасибо твоим родителям. Никто не заметил, как маленький ребенок упал в арык. Наш настоящий батыр, спас ребенка. Молодец. Батыр нашего времени", – говорит автор ролика.

Казахстанцы восхитились героическим поступком школьника.

"Пусть таких отважных героев будет больше", "Молодец, джигит", "Красавчик", "Те, кто оказал первую помощь, тоже настоящие батыры! Молодцы!" – пишут в комментариях пользователи Казнета.

В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что 4 марта в больницу с травмами доставили мальчика 2019 года рождения.

"Данный факт сразу же был зарегистрирован в полиции, а стражи порядка выехали на место происшествия. Отец маленького ребенка пояснил полицейским, что сын, играя, случайно упал в арык возле дома.

Житель, который показал сына врачам, утверждает, что в настоящее время с ним все в порядке. Тем не менее по данному инциденту проводится всесторонняя проверка", – сообщили в пресс-службе ДП.

В пресс-службе акимата региона рассказали, что героя зовут Нұргелді Нұрполат, он живет в селе Кенесшил Жамбылского сельского округа и учится в 8 классе в Укибаевской общеобразовательной средней школы №37.

"Он (Нұргелді Нұрполат – прим. ред.) заметил в арыке маленького ребенка. Нұргелді, не раздумывая, спрыгнул с коня и вытащил ребенка из воды. Он сделал искусственное дыхание, оказал первую помощь ребенку и спас малыша", – добавили в ведомстве.

Что делать, когда тонет человек

Согласно информации на сайте РГП "Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан", в первую очередь нужно распознать тонущего.

Распознать утопающего в реальной ситуации бывает довольно сложно. Скорее всего, вы не услышите громких криков о помощи, ведь у тонущего человека порой не хватает на это ни сил, ни времени – они уходят на то, чтобы вдохнуть как можно больше воздуха. Из-за хаотических телодвижений и общего состояния паники происходит нарушение дыхания, отчего крик о помощи, да так, чтоб его еще услышали за несколько метров, в самый критический момент становится непосильной задачей.

И как же тогда быть? Представьте, что вы вглядываетесь в синий горизонт и замечаете следующую картину: голова пловца откинута назад, а рот при этом остается открытым, глаза его закрыты или скрыты под волосами, при этом сам он судорожно машет руками, безуспешно пытаясь поплыть или изменить положение тела. Все эти признаки говорят о том, что он тонет и ему нужна помощь.

Спасение утопающего в воде

Первое, что необходимо сделать – вытащить тонущего на сушу, но чтобы операция "спасение" оказалась максимально успешной, желательно соблюсти следующие пункты:

не спешите снимать на телефон утопающего – спешите оказать помощь;

оповестите всех вокруг криком: "Человек тонет";

попросите вызвать спасателей и скорую помощь;

снимите с себя верхнюю одежду и обувь и плывите к утопающему.

Второе, помните, что утопающий в состоянии сознания представляет угрозу своему спасителю – в паническом припадке он может вцепиться в вашу одежду, голову или руки, мешая собственному спасению.

Поэтому:

подплывайте сзади, если утопающий находится в вертикальном положении или лежит на животе. Обхватите рукой его туловище. Переверните его на спину так, чтобы лицо обязательно находилось над водой, и плывите до берега;

если утопающий находится в вертикальном положении или лежит на животе. Обхватите рукой его туловище. Переверните его на спину так, чтобы лицо обязательно находилось над водой, и плывите до берега; подплывайте со стороны головы, если утопающий лежит на спине. Выполните те же действия, что в предыдущем пункте.

Первая помощь на суше

Как только вы доставили человека на берег, необходимо сразу приступать к оказанию первой немедицинской помощи.

Если пострадавший находится в сознании:

снимите с него мокрую одежду и переоденьте в сухое белье;

укутайте теплым покрывалом;

напоите горячим чаем, или кофе (если возможно).

Если пострадавший так и не пришел в себя:

освободите верхние дыхательные пути от посторонних и инородных предметов. Это могут быть – зубные протезы, тина, ил и рвотные массы;

встаньте на одно колено, переверните пострадавшего на спину и положите его животом на свое бедро, надавливая на спину, чтобы избыточная жидкость в верхних дыхательных путях вытекла наружу;

после чего уложите пострадавшего на спину;

проверьте его дыхание и сердцебиение. При их отсутствии или нарушении, начните непрямой массаж сердца и сделайте искусственное дыхание;

не прекращайте реанимацию до прибытия скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2011966-shkolnik-spas-malysha-iz-aryka-v-turkestanskoy-oblasti-i-voshitil-kaznet/