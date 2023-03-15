Земельный скандал разгорелся в Алматинской области (видео)

Жители Алматинской области. Кадр из видео: almaty.tv

В Алматинской области вспыхнул земельный скандал. По мнению более 500 жителей Панфиловского сельского округа, участки, принадлежавшие пайщикам, были незаконно приватизированы. Ситуацию прокомментировали местные власти, передает Almaty.tv.

"Пенсия теперь минимальная, потому что совхоз нам ничего не дал! Дайте нам хотя бы землю под старость лет, хоть что-нибудь нам. Мы же заработали, мы же заслужили что-то!" - возмутилась одна из жительниц.

Еще в начале 90-х, во времена приватизации, работникам бывшего совхоза по закону были положены земельные доли. Имеющие 40-летний стаж работы жители ждали заслуженных гектаров годами. Пока однажды случайно не нашли письмо, в котором указывалось, что люди якобы отказались от участков и имеется решение по этому поводу.

Уже в 2000-х совхоз получил новый статус - агрохолдинг. Именно его новый директор, по словам жителей, якобы и адресовал это письмо местному акиму. Хотя, утверждают сельчане, никто не писал никакого заявления.

"Мой отец чуть ли не до конца жизни здесь проработал. Он мне говорил, балам, все равно эти земли достанутся вам. Пусть я и не доживу до времени, когда участок получу, но вы точно сможете им воспользоваться. И что, получается, это все зря?" - возмутилась жительница Панфиловского сельского округа Роза Кабылбекова.

Сам глава агрохолдинга считает, что земли частникам были отданы вполне законно.

"В 90-х государством было постановлено, что земли совхозные не могут быть приватизированы. Мы же не вышвырнули этих людей на улицу, работу им дал, служебное жилье тоже есть. Не понимаю, в чем проблема?" - сказал директор ТОО "Байсерке Агро" Казыбек Аксакалов.

В акимате Панфиловского сельского округа помочь ничем не могут, поскольку чиновники в дела бизнеса вмешиваться не имеют права. Говорят, что с такой проблемой они сталкиваются впервые.

"У нас проблема только в "Байсерке Агро". Другие, например, крупные, кроме этого есть ТОО, там они все почти получили. Кто получил обратно подешевле, продали. А здесь, вот именно в этом ТОО, никому не отдали", - рассказала заместитель акима Панфиловского сельского округа Сауле Мыктыбаева.

Теперь пайщикам не остается ничего другого, как обратиться в суд, чтобы доказать свое право на обладание земельными участками.

Для справки: совхоз (сокращение от советское хозяйство) - государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, совхоз являлся государственным предприятием.

Как указывается в ст.101 Земельного кодекса РК, гражданам, выходящим из состава реорганизуемых государственных сельскохозяйственных организаций, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства предоставляются из земель указанных организаций земельные участки, кадастровая оценка которых должна быть на уровне средней по хозяйству (по угодьям).

Граждане, передавшие принадлежащие им права на земельные участки, в том числе права на условные земельные доли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или в качестве взноса в производственные кооперативы, при выходе из состава участников (членов) для организации крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства имеют право по решению общего собрания участников (членов) на выдел (раздел) в натуре доли или пая, включая земельный участок, либо на выплату стоимости доли или пая.

При этом выдел земельного участка из состава земель сельскохозяйственной организации, находящихся в залоге, допускается с согласия залогодержателя или с обязательствами, обеспеченными залогом в отношении земельного участка на момент выдела.

Земельный участок, переданный в уставный капитал участником хозяйственного товарищества или членом производственного кооператива только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

Заявление о выходе из состава участников (членов) и о выделе земельного участка подается в сельскохозяйственную организацию.

Местоположение выделяемого в натуре земельного участка в счет доли или пая для организации крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства, а также возмещение хозяйственному товариществу, производственному кооперативу выбывающим участником (членом) затрат, произведенных на выделяемом земельном участке, определяются в порядке, предусмотренном учредительными документами хозяйственных товариществ, производственных кооперативов или соглашением сторон.

Выдел земельного участка в натуре не производится в период проведения сельскохозяйственных полевых работ, за исключением случая, когда такой выдел производится с согласия сельскохозяйственной организации или участников общей собственности (общего землепользования).

Крестьянское или фермерское хозяйство вправе выкупить земельные участки, принадлежащие ему на праве временного возмездного землепользования (аренды), которые заняты зданиями (строениями, сооружениями), включая земли, необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Напомним, ранее в селе Жана Куат Алматинской области разгорелся коммунальный скандал. Тогда в центре населенного пункта собрались больше двух десятков человек. Люди пожаловались на бездорожье, отсутствие освещения и питьевой воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012934-zemelnyy-skandal-razgorelsya-v-almatinskoy-oblasti-video/