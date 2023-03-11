Скандал разгорелся в селе Алматинской области (видео)

Жители села Жана Куат. Фото: almaty.tv

В селе Жана Куат Алматинской области разгорелся коммунальный скандал. Накануне в центре населенного пункта собрались больше двух десятков человек. Люди жалуются на бездорожье, отсутствие освещения и питьевой воды. Ситуацию прокомментировал аким Гулдалинского сельского округа, передает Almaty.tv.

Жители села Жана Куат устали от обещаний чиновников и собрались, бросив дела, чтобы рассказать о своих коммунальных проблемах. Один из наболевших вопросов - небрежно вывозимый мусор. Из-за чего, говорят люди, развелось много бродячих собак.

Еще одна весомая причина сбора - плохие дороги. По одной из главных улиц жилого массива ежедневно передвигаются сотни машин. Ездят по ней и большегрузы. Без асфальта дорога быстро приходит в негодность. Сельчане устали постоянно латать ямы за свой счет.

Другая головная боль - это отсутствие уличного освещения и светофора, который помог бы значительно разгрузить утренний автомобильный трафик.

"После дождей ходить по ней сложно как взрослым, так и детям. Только засыпаем, как опять появляются ямы, которые образуются из-за постоянного движения машин. Утром здесь пробки, потому что все выезжают отсюда на главную трассу", - рассказала жительница села Жана Куат Динара Ахмадиева.

По словам сельчан, улицы чиновники не асфальтируют из-за того, что земли находятся в залоге у банка. Власти же приобретать их не спешат из-за большой стоимости.

Другая причина отсутствия инфраструктуры - Генплан, который разработали еще три года назад, но так и не утвердили.

"Как он утвердится, далее мы уже будем подавать на развитие инфраструктуры, на ремонт дорог, на освещение заявку дадим, на разработку проектно-сметной документации по водоснабжению. Как только границы утвердятся, со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы улучшить жизнь граждан, будем подавать заявки", - пообещал аким Гулдалинского сельского округа Махсат Маханбеткали.

Сессия по рассмотрению и утверждению Генплана состоится не раньше второй половины апреля, добавили в акимате. Там к этому времени обещают решить проблему и с мусором.

Жана Куат - село в Талгарском районе Алматинской области. Входит в состав Гулдалинского сельского округа.

В соответствии с положением, аппарат акима Гулдалинского сельского округа Талгарского района является государственным учреждением, обеспечивающим деятельность акима сельского округа и осуществляющим иные функции, предусмотренные законодательством РК. Он содержится за счет местного бюджета.

Аппарат акима, в частности, наделен следующими функциями: обеспечивает планирование и исполнение бюджета сельского округа; принимает решение о реализации бюджета; разрабатывает и представляет на утверждение местному сообществу программы развития; выступает заказчиком по строительству, реконструкции и ремонту объектов, относящихся к коммунальному имуществу сельского округа; осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием коммунального имущества местного самоуправления; осуществляет права субъекта права коммунальной собственности по отношению к коммунальным юридическим лицам местного самоуправления и т.д.

Акимом Гулдалинского сельского округа является Махсат Маханбеткали.

Ранее также сообщалось, что жители села Теренкара в Алматинской области возмутились отсутствием школ и поликлиник, а также дорог, воды и электричества в их населенном пункте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012513-skandal-razgorelsya-v-sele-almatinskoy-oblasti-video/