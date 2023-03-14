Фруктовые деревья зацвели в Шымкенте из-за потепления (видео)

Цветение плодовых деревьев. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Шымкенте установилась теплая погода, вследствие чего там зацвели плодовые деревья – урюк и миндаль. Жители города уже делятся в соцсетях фотографиями цветущих веток, передает телеканал "Хабар 24".

Как передает телеканал, садоводы не разделяют радости от преждевременного потепления, поскольку если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

Тем временем в Шымкенте уже начали цвести форзиция, распускается шафран, а на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны.

Отмечается, что каждый год в мегаполисе распускается почти миллион тюльпанов.

"В дендропарке можно найти более десяти видов яблонь. Есть также персиковые деревья. В настоящее время среди фруктовых деревьев цветет урюк, миндаль. В целом в этом году погода стабильная. Поэтому плоды ожидаются хорошие", – рассказала научный сотрудник дендрологического парка города Шымкента Бибижамал Малик.

Отметим, что форзиция, согласно информации на сайте Энциклопедии декоративных садовых растений, – это один из первоцветущих кустарников. Когда большинство деревьев и кустарников стоят голыми или едва начинают зеленеть, форзиции покрываются красивыми золотисто-желтыми цветками, похожими на колокольчики, и на протяжении 20-25 дней радуют нарядным обликом.

А вот название шафрана происходит от греческого слова "кроке", что означает "нить". Оно было дано растению из-за нитевидной формы длинных столбиков завязи, которые с древних времен используются как пряность. Цветет шафран с января-марта до апреля-конца мая, плодоносит в мае-июне.

Между тем, сегодня днем в Шымкенте, по прогнозам РГП "Казгидромет", ожидается теплая погода без осадков, с температурой воздуха +21°C.

Напомним, в первый день весны в ботаническом саду Алматы зацвели подснежники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012779-fruktovye-derevya-zatsveli-v-shymkente-iz-za-potepleniya-video/