Как Казахстан будет использовать российский спутник "Экран-М", ответили в Минцифры

Спутник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия передала Казахстану искусственный спутник "Экран-М", который, впрочем, никогда не бывал в космосе. Тем не менее представители МЦРИАП РК нашли применение аппарату, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что аппарат был передан Казахстану за символический один рубль. При этом, данный спутник в космосе никогда не бывал, а последние десятилетия хранился на складе "Байконура".

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, что техника 90-х годов все-таки послужит космической отрасли страны, но не на орбите, а в качестве учебного стенда для подготовки специалистов. Его, по данным телеканала, скоро перевезут в Астану и разместят в учебном центре.

Кроме того, вместе со спутником "Экран-М" в собственность Казахстана передали три технологические системы и головной обтекатель ракеты, который отправится в музей космодрома "Байконур".

"Вот этот учебный макет будет переноситься на вибрационный стенд на виброиспытания, как спутники испытывают. Вот с этим макетом будем учить. Вибростенд, акустические камеры, основные механические испытания на этих макетах будут выглядеть более наглядно. Чем другой какой-то макет создавать, лучше же хоть и старый, но настоящий спутник", – объяснил председатель аэрокосмического комитета МЦРИАП Баубек Оралмагамбетов.

Источник: КТК

Напомним, о том, что Россия передала Казахстану космический аппарат "Экран-М" стало известно в конце прошлой недели. Соответствующее постановление подписал Алихан Смаилов.

Согласно данным с информационной платформы Izi.travel, геостационарный спутник связи "Экран-М" был предназначен для ретрансляции программ Центрального телевидения на сеть приемных устройств коллективного пользования в населенных пунктах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

"Экран" относится к числу первых советских геостационарных космических аппаратов и считается первым в мире серийным спутником прямого телевещания, позволяющего абонентам осуществлять прием телевизионного сигнала непосредственно на антенну индивидуального телевизионного приемника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012732-kak-kazahstan-budet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-ekran-m-otvetili-v-mintsifry/