Россия передала Казахстану искусственный спутник Земли "Экран-М"
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Россия безвозмездно передала Казахстану космический аппарат "Экран-М". Об этом сообщается в постановлении правительства РК, опубликованном на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в тексте постановления, подписанном Алиханом Смаиловым.
В приложении к постановлению составлен перечень имущества, которое Казахстан принял от России. В него вошли:
- космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" 1991 года выпуска, его составные части и комплектующие;
- сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 1993 года выпуска, его комплектующие элементы, запасные инструменты и приспособления;
- система испытаний объектов 11Н6110;
- система 8Г012М1;
- система 8Г013Э1.
Отметим, что согласно данным с информационной платформы Izi.travel, геостационарный спутник связи "Экран-М" был предназначен для ретрансляции программ Центрального телевидения на сеть приемных устройств коллективного пользования в населенных пунктах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.
"Экран" относится к числу первых советских геостационарных космических аппаратов и считается первым в мире серийным спутником прямого телевещания, позволяющего абонентам осуществлять прием телевизионного сигнала непосредственно на антенну индивидуального телевизионного приемника.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012428-rossiya-peredala-kazahstanu-iskusstvennyy-sputnik-zemli-ekran-m/