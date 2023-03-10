Россия передала Казахстану искусственный спутник Земли "Экран-М"

Спутник. Иллюстративное фото: NASA / Newsmakers / Getty Images

Россия безвозмездно передала Казахстану космический аппарат "Экран-М". Об этом сообщается в постановлении правительства РК, опубликованном на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в тексте постановления, подписанном Алиханом Смаиловым.

В приложении к постановлению составлен перечень имущества, которое Казахстан принял от России. В него вошли:

космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" 1991 года выпуска, его составные части и комплектующие;

сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 1993 года выпуска, его комплектующие элементы, запасные инструменты и приспособления;

система испытаний объектов 11Н6110;

система 8Г012М1;

система 8Г013Э1.

Отметим, что согласно данным с информационной платформы Izi.travel, геостационарный спутник связи "Экран-М" был предназначен для ретрансляции программ Центрального телевидения на сеть приемных устройств коллективного пользования в населенных пунктах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

"Экран" относится к числу первых советских геостационарных космических аппаратов и считается первым в мире серийным спутником прямого телевещания, позволяющего абонентам осуществлять прием телевизионного сигнала непосредственно на антенну индивидуального телевизионного приемника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012428-rossiya-peredala-kazahstanu-iskusstvennyy-sputnik-zemli-ekran-m/