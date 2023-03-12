Туман и ветер с порывами: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявлено на 13 марта почти по всему Казахстану. Преимущественно оно связано с туманами и сильным ветром. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по сообщению синоптиков, в Атырауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской и Акмолинской областях ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Петропавловске, Кокшетау и Уральске также будет туман, но в последнем жителей ждет еще и порывистый ветер со скоростью 18 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с, иногда порывы могут достигать 25 м/с.

Жителей южной столицы ждут сильный дождь и туман.

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируют и в Жетысуской области. Кроме того, в регионе будет туман и ветер с порывами до 17-22 м/с.

Завтра в Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается пыльная буря, а скорость ветра может достигать 15-20 м/с, с порывами – 23 м/с.

Жителям Актау стоит ожидать порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

Отметим, что, согласно информации на сайте "Казгидромет", скорость ветра 15-29 м/с считается опасным явлением погоды.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Атырауской области, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля и влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих ДТП.

Главное и самое надежное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане.

Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием.

Существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных.

А вот включать дальний свет фар категорически запрещается – в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане так же, как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012585-tuman-i-veter-s-poryvami-pochti-vo-vsem-kazahstane-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/