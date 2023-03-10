Река Сырдарья размыла трассу под Кызылордой (видео)

Река. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кызылординской области река Сырдарья снесла часть моста и размыла дорожное полотно. Сейчас за рекой круглосуточно наблюдают, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, с приходом весны река начала резко наполняться и в некоторых местах уже выходит из берегов. Так, накануне недалеко от поселка Кызылтам вода снесла часть моста и размыла дорожное полотно. Трассу пришлось временно закрыть.

В областном акимате прокомментировали произошедшее. В ведомстве заявили, что разлив произошел вдали от населенных пунктов, поэтому никакого ущерба нет.

Чиновники сообщили, что сейчас в реку ежесекундно поступает 778 кубометров воды.

По прогнозам, полностью ото льда Сырдарья освободится уже через две недели. На случай подтоплений сел подготовлены эвакопункты. За рекой наблюдают круглосуточно.

Источник: КТК

На сайте Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК сообщается, что Сырдарья является второй по водности и первой по длине рекой в Центральной Азии, образующейся при слиянии Нарына и Карадарьи в восточной части Ферганской долины.

Сток Сырдарьи формируется в горной части на территории Кыргызстана (74%), небольшая часть верховьев расположена на территории Китая. Затем Сырдарья пересекает Узбекистан (441 км), Таджикистан (144 км) и впадает в Аральское море на территории Казахстана (1627 км).

Питание преимущественно снеговое, в меньшей мере ледниковое и дождевое. Для водного режима реки характерно весенне-летнее половодье, которое начинается в апреле.

Отметим, ранее в акимате Кызылординской области сообщили, что с октября 2022 года уровень воды в Аральском море повысился до 48 сантиметров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012347-reka-syrdarya-razmyla-trassu-pod-kyzylordoy-video/