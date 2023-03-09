"Мисс Национальная гвардия" определили в Казахстане

Айдана Сагындыкова. Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Айдана Сагындыкова из Актобе стала "Мисс Национальная гвардия". Фотоконкурс проводился среди женщин-военнослужащих, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Как рассказали в ведомстве, в конкурсе приняли участие более 30 женщин в форме, которые с большим достоинством несут тяжелую службу на своих хрупких плечах.

Победительница была определена путем онлайн-голосования. Айдана Сагындыкова из Актобе получила титул "Мисс Национальная гвардия 2023 года".

Девушка родилась 30 августа 1995 года в Айтекебийском районе Актюбинской области. После школы она поступила в Казахско-русский Международный университет изучать юриспруденцию.

Закончив учебу в вузе, в 2020 году Айдана узнала о воинской части 6655, расположенной в Актобе, и захотела быть там юристом. Однако ей предложили поработать штабным офицером в службе тыла. Она согласилась.

"Я очень рада, что посвятила свою жизнь военной службе. Здорово, что помимо задач повседневной службы по охране общественного порядка в Национальной гвардии есть место такому конкурсу как "Мисс Национальная гвардия". Я благодарна своим коллегам и друзьям, которые поддерживали меня и отдали свой голос", - отметила военнослужащая.

Справка: конкурс красоты - это соревнование, в котором определяется самый красивый участник. Зачастую в таких конкурсах требуется проявить различные таланты, интеллект или ораторское искусство.

19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа состоялся первый конкурс красоты. 21 из 350 кандидаток достигла финала, где исключительно мужское жюри оценивало девушек за закрытыми дверями. Победительницей стала 18-летная Берта Сукаре из Гваделупы, получившая приз в 5000 франков.

В нашей стране ежегодно проводятся конкурсы красоты. Однако финалистку "Мисс Казахстан-2022" лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022".

Как сообщили в организационном комитете национального конкурса, Диану Ташимбетову дисквалифицировали из-за скандала. Причиной здесь назвали публикацию ею поста и проведение прямого эфира, в которых были усмотрены клевета и желание опорочить конкурс и его участниц. Поэтому Казахстан в прошлом году не принимал участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012289-miss-natsionalnaya-gvardiya-opredelili-v-kazahstane/