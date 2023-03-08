В Актау нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау спустя несколько часов поисков нашлась несовершеннолетняя девушка, которая ранее пропала без вести. Сообщается, что с ней все в порядке, передает Lada.kz.

16-летняя Гулзамира Ыбырай вышла из дома в 4 микрорайоне в городе Актау и продолжительное время на связь с родными не выходила.

По словам координатора филиала республиканского поискового добровольного движения "LIDER.KZ" Давида Миникаева, в поисках девушки участвовали сотрудники полиции и 13 волонтеров.

Спустя несколько часов Гулзамиру нашли. Сообщается, что девушка не пострадала, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали о жительнице Улытауской области, которая обратилась в полицию после пропажи своей несовершеннолетней дочери – девочка ушла в колледж, но после занятий домой так и не вернулась. Полицейским удалось разыскать ребенка за полтора часа.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Отмечается, что для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012132-v-aktau-nashli-bez-vesti-propavshuyu-16-letnyuyu-devushku/